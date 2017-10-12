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Экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков: «Зениту» нужно быть начеку»
Фото из архива Myslo.

Экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков: «Зениту» нужно быть начеку»

По мнению Кирьякова, питерцам не стоит ожидать легкой прогулки.

Бывший тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче «Арсенала» с питерцами. Игра состоится 15 октября в 19.00 в Санкт-Петербурге.

— Всего четыре команды отбирали у «Зенита» очки в чемпионате России: «Урал», «Динамо», «Ростов» и «Анжи». «Арсенал» с ними в одном ряду? Как-то выделяется на их фоне?

— «Арсенал» может отнять очки. «Зениту» нужно быть начеку: легкой прогулки не будет. Результаты последнего тура тому подтверждение: туляки обыграли «Краснодар» — играющую команду, которая до последних туров была основным преследователем «Зенита».

Словом, «Арсенал» способен преподнести сюрприз.

Если «Зенит» рассчитывает добыть три очка, нужно выходить с первых минут с хорошим настроем.

— «Арсенал» в этом чемпионате проиграл дома «Тосно» (1:2), но выиграл в гостях у «Ахмата» (3:2). Команда еще не обрела стабильность под руководством Миодрага Божовича?


— Мне тяжело обсуждать эту тему, не зная, что сейчас происходит внутри команды. Понятно, что «Арсенал» летом укрепился. Пришли квалифицированные игроки, которые могут проявлять себя в атакующей игре. В таких матчах, как с «Ахматом», «Краснодаром», когда «Арсенал» совсем не считался фаворитом, он неожиданно добывал очки. Возможно, правда, в Санкт-Петербурге на туляков негативно повлияет то, что не сможет сыграть Лука Джорджевич. Он забил четыре мяча, прежде всего за счет индивидуальных качеств. Но, повторюсь, даже в его отсутствие от «Арсенала» можно ждать сюрпризов.

— Против «Зенита» в этом сезоне уже играли футболисты, арендованные другими клубами: Евгений Чернов — за «Тосно», Александр Рязанцев — за «Амкар», Артур Юсупов — за «Ростов». Джорджевич же не сыграет.


— Джорджевич — игрок атаки. Наверное, в связи с этим в арендное соглашение и был внесен пункт о его неучастии в игре против клуба, которому он принадлежит по контракту. Атакующие игроки наиболее опасны, поэтому здесь все логично.

Видео: Евгений Гаврилов / ФК «Зенит»

— В последнем матче, против «Краснодара», Божович выпустил на правый фланг сразу двух номинальных защитников — Анри Хагуша и Кирилла Комбарова. Тренер может повторить тот же ход, чтобы сдержать левый фланг «Зенита»?

— Это привело к положительному результату: мало того что была достигнута победа, Комбаров и Хагуш неплохо комбинировали друг с другом, показали хорошее взаимодействие как при атаке, так и в обороне. Так что почему бы и нет? Победный состав не меняют, и наверняка против «Зенита» выйдут почти все те же игроки, кто добыл три очка в последнем матче. За исключением Джорджевича.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:59 +2
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