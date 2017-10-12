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Туляков приглашают написать Всероссийский географический диктант

Туляков приглашают написать Всероссийский географический диктант

Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий.

26 ноября в 12.00 по местному времени во всех регионах России и за рубежом состоится географический диктант. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз.

Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока.

Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Высшая оценка, которую можно получить за диктант, — 100 баллов, низшая — 0. Пока средний балл участников диктанта не превышает трех по пятибальной шкале.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:31 +2
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