Туляков приглашают написать Всероссийский географический диктант

Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий.

26 ноября в 12.00 по местному времени во всех регионах России и за рубежом состоится географический диктант. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз.

Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока.

Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий — на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений.

Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Высшая оценка, которую можно получить за диктант, — 100 баллов, низшая — 0. Пока средний балл участников диктанта не превышает трех по пятибальной шкале.