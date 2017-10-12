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В Тульской области «семерка» врезалась в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «семерка» врезалась в дерево

В ДТП пострадали четыре человека.

11 октября в 19.00 на 6-м километре автодороги «Поленово — Митино — Ланьшино» (Заокский район) 26-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21074, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадали водитель и три пассажира (35-летний, 25-летний и 20-летний мужчины). Всех пострадавших увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:09 +2
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