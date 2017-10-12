В Тульской области «семерка» врезалась в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 октября в 19.00 на 6-м километре автодороги «Поленово — Митино — Ланьшино» (Заокский район) 26-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21074, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадали водитель и три пассажира (35-летний, 25-летний и 20-летний мужчины). Всех пострадавших увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.