Арсеналец Максим Беляев: «Команде не хватает опыта»

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Не хватает зрелости команде. Начинаем игры мы отлично, но где-то сидят мысли об удержании счёта», — говорит футболист.

Защитник «Арсенала» Максим Беляев стал гостем рубрики «Разговор с канониром». Клубному телевидению оружейников футболист рассказал, где познакомился со своей супругой, почему после забитого мяча в ворота «Динамо» танцевал вальс и чем он занимается в свободное от футбола время.

— Максим, чем заполнили четырехдневный отпуск, в котором команда побывала в этой паузе в чемпионате?

- Когда временно живешь в Туле, много дел накапливается в Москве, по основному месту жительства. «Разгребал» все дела, Подстригся, к родителям заскочил, проведать нужно было всех псов и кошек.

— На тренировочной базе канониров висит таблица с положением команды по первым и по вторым таймам. Как-то анализируете, что происходит с командой после перерыва?

- Не хватает зрелости команде. Начинаем игры мы отлично, но где-то сидят мысли об удержании счёта. Не хватает опыта.

— Если в российском футболе ужесточат лимит на легионеров — это плюс или минус?

- Для нашей сборной — это шаг вперёд, а для клубов — это минус. Пока в стране не подрастут молодые дарования.

— Расскажите как познакомились со своей супругой?

- Познакомились в социальных сетях. Папа у Кристины — железнодорожник. Она хотела подарить ему на очередной день рождения мяч с автографами футболистов «Локомотива». Подруга посоветовала Кристине написать кому-то из команды, она попала на меня. Я в тот же день, посмотрев на фото девушки, пригласил её в ресторан. Якобы обсудить детали сделки (смеётся).

— Что читает Максим Беляев? Какую из книг советует прочитать болельщикам?

- Что читать — выбор каждого. Я одновременно читаю несколько книг, есть настольная, есть та, которую беру в поездки. Не так давно я купил большой том «Истории России». Сейчас я остановился на XII веке. Читаю и удивляюсь, как люди каждого века выживали в таких условиях. Чувствую, что у меня есть пробел в этом направлении. Вот, заполняю.

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