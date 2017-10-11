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В Киреевском районе подрядчик на полгода затянул сдачу домов для переселенцев
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Киреевском районе подрядчик на полгода затянул сдачу домов для переселенцев

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил строительную площадку в поселке Брусяновский, где возводятся дома для переселенцев из аварийного жилья.

По программам 2010-2011 года в Киреевском районе было расселено 56 домов (119 человек), в 2013-2017 годах расселено 4 многоквартирных дома.

В целях более рационального использования бюджетных денег было решено отказаться от точечного строительства и комплексно застроить территорию, обеспечивая дома необходимой инфраструктурой.

В поселке Брусяновский власти договорились с подрядчиком, чтобы в месте застройки был возведен торгово-развлекательный центр, в нем же планируется разместить фельдшерско-акушерский пункт, ведутся переговоры по поводу пункта полиции.

Также в Брусяновском планируют обустроить набережную, чтобы микрорайон был обеспечен всей необходимой инфраструктурой.

Сейчас в поселке строится 20 многоквартирных домов: 17 трехэтажных и 3 девятиэтажки.

Выяснилось, что подрядчик примерно на полгода затягивает сдачу домов в эксплуатацию. Губернатор потребовал в кратчайшие сроки решить этот вопрос, чтобы до зимы люди переехали в новые дома.

По словам губернатора, в Киреевском районе переселили уже около 2000 человек.

– Но ещё очень много бараков, которые строились как временное жилье. Программу переселения нужно продолжать. Мы вместе с 14 главами других регионов обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву за поддержкой: без поддержки федерального центра программу будет сложно продолжать. Но, в любом случае, нужно уже создавать реестр домов, которые предстоит расселить.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:02 +1
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губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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Киреевский районТульская область
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переселение из аварийного жильяпрограмма переселения

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