В Алексинском районе на трассе сгорел «Ситроен»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

7 октября в 15.31 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Ситроен» на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» вблизи д. Мазалки.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 15 минут. Огонь удалось потушить в 15.49.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара на данный момент устанавливается.