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В Алексинском районе на трассе сгорел «Ситроен»
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексинском районе на трассе сгорел «Ситроен»

К счастью, никто не пострадал.

7 октября в 15.31 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Ситроен» на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» вблизи д. Мазалки.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 15 минут. Огонь удалось потушить в 15.49.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара на данный момент устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:13 0
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