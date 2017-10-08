Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
В Алексинском районе на трассе сгорел «Ситроен»
К счастью, никто не пострадал.
7 октября в 15.31 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Ситроен» на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» вблизи д. Мазалки.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 15 минут. Огонь удалось потушить в 15.49.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что причина пожара на данный момент устанавливается.
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