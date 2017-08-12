Тульские боксеры едут на чемпионат России в Грозный

Бокс — один из самых популярных видов спорта в России. Он любим миллионами и объединяет людей различных возрастов, профессий и интересов — всех тех, чья жизнь неразрывно связана со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни.

В этом году впервые в истории тульского бокса участие в чемпионате России примет мужская сборная из шести человек! Спортсмены получили путевки, показав выдающиеся результаты на соревнованиях и доказав, что тульские бойцы имеют право претендовать за медали чемпионата России - самого престижного турнира страны!

Вот они, наши герои! Рашад Гасанов (49 кг, спортклуб «Витязь»), Никита Быстров (52 кг, клуб бокса им. Игоря Высоцкого), Степан Хиторян (69 кг, клуб бокса им. Игоря Высоцкого), Ровшан Ягубзаде (91 кг, спортивная школа «Металлург»), Даниэль Лутай (91 кг, спортклуб «Витязь»), Андрей Батырев (+91 кг, клуб бокса им. Игоря Высоцкого). Готовят спортсменов главный тренер сборных команд Федерации бокса Тульской области Евгений Ткаченко и заслуженный тренер России Александр Духанин.

Спортсмены поднялись на сцену в новой форме, сшитой для нашей сборной специально к чемпионату России. На ней — логотипы Тульской области и Федерации бокса Тульской области.

Спортсменов и тренеров наградили благодарностями Федерации и подарочными сертификатами. Затем боксеры провели открытую тренировку — показали зрителям основные движения в боксе. Мальчишки с азартом повторяли за именитыми спортсменами удары руками.

Даниэль Лутай, 21 год В боксе я уже 9 лет. Вообще, спортом занимаюсь с четырех лет. Сначала — спортивной гимнастикой, плаванием, кикбоксингом. А потом попал в секцию бокса к Евгению Александровичу Ткаченко, и уже через два месяца начал выступать на турнирах. Я сразу понял, что бокс — это настоящее мужское дело, меня этот вид спорта очень затянул. Дома у меня уже мешок медалей! Самые ценные висят на стене, какие-то хранятся у бабушки с дедушкой, у родителей. Перед чемпионатом России я настроен по-боевому! Но предстоит еще много работы — впереди три тренировочных сбора. На них я выложусь на сто процентов, и к чемпионату России подойду полностью готовым. Я всегда рассчитываю только на победу. А моя главная спортивная мечта — на всех соревнованиях быть номером один и, конечно же, стать олимпийским чемпионом!

Андрей Батырев, 25 лет В 2008 году я смотрел по телевизору чемпионат Европы по боксу, и мне захотелось попробовать самому выйти на ринг. Я пришел в бокс очень поздно, в 17 лет, в меня никто не верил, кроме Евгения Александровича Ткаченко. Он за меня взялся — и все получилось! Чтобы войти в призеры чемпионата России, предстоит много работы. Очень хочется победить и доказать всем, что в Туле есть бокс! Победа реальна, главное — верить в свои силы. У нас просто отличная команда, в коллективе царят добрые отношения, мы все — друзья.

Чемпионат России продлится 10 дней с 30 сентября по 9 октября. Желаем ребятам успешно выступить на соревнованиях и привезти в Тулу медали!