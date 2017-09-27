Туляки: Власти решили отремонтировать нам дорогу надгробными плитами!

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Разрушенные памятные доски с именами погибших военных летчиков смешали с кусками бетона и вывалили на обочину.

Две огромные насыпи бетонных обломков надгробий и мемориальных досок на ул. Дубенской в поселке Петровский местные жители обнаружили примерно месяц назад.

– Мы были просто в шоке. Нам привезли разломанные надгробные плиты. Это кощунство! — возмущаются местные. — На памятниках — имена и звания военных. Да и бетон оказался разрушенными надгробиями. Кто эти несчастные? Почему их могилы разрушили? Становится не по себе каждый раз, когда проезжаем мимо. Это просто ужасно!

На поверхности лежит целая мемориальная плита, на которой отчетливо читается имя прапорщика Юрия Костюка и осколок плиты с именем старшего лейтенанта Ивана Фомина.

Из-под больших бетонных обломков виднеется еще несколько кусочков памятных досок. Но сколько всего мемориальных плит покоится под обломками, страшно представить.

Версию о том, что эти кучи скинули, чтобы просто спрятать от лишних глаз, местные исключают. Они уверены: власти хотели выровнять этими обломками дорогу.

– У нас тут асфальта никогда не было. В дождь не проедешь — ямы огромные. Поэтому власти пообещали нам сначала выровнять дорогу, а потом уже отремонтировать. Вероятно, как раз вот этим бетоном и собрались засыпать неровности! — уверены жители Маслово.

Но больше всего местные задаются вопросом: откуда взялись могильные плиты и кто разрушил захоронение?

Журналисты Myslo побывали на месте событий. А потом, в редакции, внимательно рассмотрели фотографии. И поняли, откуда эти плиты. Это обломки старого воинского захоронения на Спасском кладбище в Заречье.



Архивное фото: так выглядела братская могила погибших летчиков до августа 2017 г.

На этих плитах — имена военных летчиков, погибших в авиакатастрофе 23 октября 1972 года. Тогда во время учебного полета из-за технических проблем и сложных погодных условий в районе села Берники на берегу Оки столкнулись два военных самолета. Погибли 27 человек.



На фото командир разбившегося под Тулой самолета майор Валентин Семенов (третий слева), был летчиком первого класса, совершал сложные полеты во Вьетнам, Заполярье, а погиб на родной земле.

На Спасском кладбище в Туле захоронены семеро летчиков тульского экипажа:

капитан Бузук Сергей Васильевич,

капитан Егоров Владимир Борисович,

прапорщик Костюк Юрий Михайлович,

майор Семенов Валентин Иванович,

старший лейтенант технической службы Фомин Иван Петрович,

капитан Шепелев Леонид Матвеевич,

прапорщик Шмагуренко Юрий Петрович.

О катастрофе долгое время молчали, но 18 августа 2017 года могилам присвоили статус воинского захоронения и открыли там монумент военным летчикам.

Плиты заменили на новые, а старые, вероятно, решили пустить на ремонт дороги!

Но как отнесутся к такому решению родные погибших? И вообще, кто-то считает такую ситуацию нормальной?

Myslo попросил городские власти прокомментировать эту историю.