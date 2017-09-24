В Туле закрыли сезон автослалома

Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Есть в Туле автослалом — это в очередной раз доказала команда, которая уже два года по собственной инициативе организует учебно-тренировочные заезды по фигурному вождению.

Закрытие сезона 2017 года прошло 23 сентября на Косой Горе и стало настоящим автопраздником. В финальных заездах Чемпионата Тульской области по автослалому приняли участие 27 автолюбителей. Участников разделили на три категории, зависящим от привода автомобиля.

На этот раз было три автоледи, двум из которых, к сожалению, не удалось пройти витиеватый маршрут. Заключительная трасса оказалась достаточно сложной для прохождения, с пути сбивались даже опытные водители, а зрителям от этого становились еще интересней!

Приветственное слово водителям и организаторам «Автослалом Тула» сказал президент Тульской региональной общественной организации «Федерация Автомобильного Спорта» Лев Гарин. Он пожелал водителям беречь себя и свои автомобили и отметил, что развитие автомобильного спорта — это залог безопасности на дорогах.

На автопразднике присутствовала инспектор по пропаганде отдела УГИБДД УМВД по Тульской области Анастасия Гудкова. Она считает, что «гораздо лучше показывать свои умения и мощь своего автомобиля на закрытых площадках, нежели на дорогах общего пользования. Кроме того, на подобных мероприятиях водители оттачивают мастерство. Автоспорт — это хорошо!»

Финал Чемпионата области по фигурному вождению был открыт песней, которое «Дорожное Радио» подарило всем, кто любит автослалом.

Соревнования закончились, когда уже было темно и прохладно, но зрители следили за развитием событий до самого конца. У многих появились «любимчики», за которых особенно переживали.

Столько сбитых конусов и схождений с трассы в этом сезоне еще не было!

Штрафные секунды получили даже организаторы, которые закрывали заезды каждого класса на тест-драйвовских автомобилях.

По результатам заездов, победителем пятого этапа Чемпионата Тульской области по автослалому в категории переднего привода стал бывший картингист Михаил на MAZDA 3, преодолевший трассу за 54,41 сек. Но лидером 2017 года все равно остался Денис на FORD MONDEO, не смотря на то, что на данном этапе он оказался вторым.

Первым среди заднеприводных авто стал Петр на Hohda S2000, его лучшее время 54,59 сек. Тем самым он доказал свое первенство в сезоне.

Открытие этого года Андрей на Subaru Impresa подтвердил свое чемпионство и продемонстрировал лучшее время — 54 сек.

Финал Чемпионата Тульской области по автослалому огненным шоу от театра огня «Эра», выступлением ЭлектроДивы Светланы Александровой с огненной скрипкой и фейерверком.

Официальное награждение чемпионов пройдет в торжественной обстановке в декабре, оригинальные кубки ручной работы уже почти готовы!

Команда «Автослалом Тула» благодарит всех участников, зрителей и партнеров, которые совместными усилиями помогают развивать данное направление любительского автоспорта в Туле.