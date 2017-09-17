Аналитика: «Арсенал» одержал первую в своей истории победу над «Динамо»

Фото Алексея Пирязева.

В ту самую первую десятку, которую обозначили перед командой целью на старте сезона.

Везет тому, кто работает

Да, девятое место – это пока промежуточный результат, еще играть и играть. Но, именно как этот самый промежуточный результат, отметим, что он не выглядит фантастикой. Не зря главный тренер динамовцев Юрий Калитвинцев уже после матча сказал, что обе команды по игре находятся не на своем месте в турнирной таблице. Насчет, «Динамо», и на каком оно месте, заслуженном или не очень, пусть они сами у себя разбираются.

А вот «Арсенал» уже скорее расположился именно там, где, как минимум, ему и полагается быть. В самом деле, если воспользоваться формулой Калитвинцева, то какая из команд второй половины турнирной таблицы в игровом плане выглядит интереснее Тулы? Ну разве что отчасти «Тосно». И то, исходя лишь из памятной победы подпитерцев в Туле, когда «Тосно» отыгралось, уступая в счете. Мы точно не хуже зажатой «Уфы» и зараженного ничейной болезнью «Урала». Про остальных и говорить не будем. Даже помня о трех очках, которые увез из Тулы «Амкар». При этом с соперниками из верхней части таблицы «Арсенал» тоже навел шороху, однозначно уступив по игре разве что «Спартаку» в Москве.

Нынешнее место в середине турнирной таблицы команды, еще вчера боровшейся за выживание, это закономерный результат двух с небольшим месяцев работы Миодрага Божовича в Туле.

Хотя известно ведь, что команда за два месяца не строится, на это иногда уходят годы. Но даже минимальный порядок, который навел на поле новый главный тренер и качественное пополнение, когда каждый из новичков явно усилил команду, брался именно в стартовый состав, уже быстро принес положительный эффект.

Но пока Миодраг, сам известный любитель пошутить, на шутку в эфире «Нашего футбола» о том, что это его новый элегантный пиджак стал фартовым и принес удачу в битве против «Динамо», ответил весьма приземлено: в приметы он не верит, верит в работу. Везет тому, кто работает.

Кто не забивает, тот не выигрывает

Что касается игры, то, конечно, все могло сложиться иначе, реализуй в дебюте встречи свой момент Бечирай. Но мяч после его удара сначала попал в штангу, а мгновениями позже его из пустых ворот выбил Альварес. За что тут же попал в дружеские объятия Габулова и товарищей по команде. «Если бы они смогли забить, нам было бы трудно», – признал после матча Божович.

Ну и? Что создало «Динамо» после этого? Да ничего. Хотя хозяева поля, поведя в счете после комбинации с завершающим ударом Беляева, не то, чтобы отдали инициативу сопернику, но в первую очередь сосредоточились на том, чтобы не пропустить. Имея в составе такую скалу, как Сунзу, это было достаточно взвешенное решение. Тем более, что «Динамо», на каком бы месте они ни находилось, эта команда, которая уже по ходу этого сезона не уступила чемпиону прошлого года – «Спартаку», и только что сыграла вничью с одним из главных претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне – с «Зенитом».

Несмотря на то, что острые моменты и у одних, и у других ворот возникали нечасто, игра смотрелась. Все могло бы завершиться и без нервной концовки, попади во втором тайме Чаушич из убойной позиции, но мяч после его удара проверил на прочность перекладину. Увы, при всем том огромном объеме работы, который выполняет этот полузащитник, в завершении атак он по-прежнему нефартовый.

В конце встречи гости наседали все активнее. Последний эффектный штрих в победу «Арсенала» добавил вратарь динамовцев Шунин, прибежавший на последней минуте на розыгрыш углового. Мяч до Шунина так и не долетел, а судья поднял руки вверх, извещая о том, что время истекло.

«Арсенал» одержал первую в своей истории победу над московским «Динамо» в официальной встрече.

Юрий Калитвинцев после игры долго рассуждал о том, что это была настоящая игра соседей по турнирной таблице за шесть очков. Ему своих футболистов обвинить, за исключением того, что не удалось забить, не в чем. «За нашу команду не было стыдно. Если мы не будем забивать, то выиграть тяжело. А если ты по ходу матча проигрываешь, то тяжело сыграть и вничью». Ну и далее в подобном духе. Хоть Калитвинцеву и не в чем было упрекнуть команду, чем больше он говорил о том, что кроме результата никакого разочарования нет, в подтексте этого спича читалось как раз обратное: ехали за победой, а теперь не знаем, как оправдываться.

В этой бочке меда есть только одна неприятная ложка. До матча с «Динамо» многие в успешных результатах «Арсенала» готовы были видеть скорее случайность, чем закономерность. На стадионе «Ахмат» было не очень хорошее поле, в Ростове у хозяев впервые не играл ушедший в «Зенит» Мемля и тому подобное. Не зря и большинство медийных футбольных персон в прогнозах на матч «Арсенал» – «Динамо» ставили на ничью, но никак не на победу хозяев. Хотя это не первый случай, когда нашим экспертам застит глаза великое прошлое, и они не могут адекватно оценить реальное настоящее. Теперь же ни о какой недооценке соперника не может быть и речи.

«Арсенал» твердо продекларировал, что в нынешнем сезоне он никак не будет мальчиком для битья. И настраиваться на него будут соответствующе.

Обидно, да?!

После игры московское «Динамо» продолжило заочную пикировку с «Арсеналом», которая началась еще в предыдущем туре, когда генеральный директор клуба Евгений Муравьев отпускал язвительные шутки в адрес арбитра, показавшего «горчичник» Самбе Соу за его «единственный игровой стык», из-за чего тот должен был пропустить следующий матч в Туле. По словам Муравьева, «Арсенал» будет благодарен судье за это решение.

Ну, может, и благодарны.

А что нам тут, в Туле, плакать из-за проблем «Динамо», для которого потеря одного игрока настолько судьбоносна?

Может и предыдущие три желтые карточки, которые Самба Соу получал за «единственные игровые стыки» тоже на совести «Арсенала»? А крепость тоже мы развалили? Или все же это было до нас, в четырнадцатом веке?

Теперь, оказывается, «Динамо» потеряло в Туле сразу двух футболистов «в результате грубой игры соперника и жестких столкновений». А именно Владимира Рыкова и Кирилла Панченко.

Потеря Панченко безусловно большой удар для «Динамо». Но вообще-то еще до травмы, после которой его унесли с поля, к Панченко выбегала оказывать помощь медицинская бригада после столкновения в штрафной. Что ж замечательная медицинская бригада «Динамо» в тот момент не углядела, что у Панченко проблемы с коленом и стоит поберечь игрока? А потом случился тот самый эпизод в центре поля, когда догонявший Панченко Шевченко по всем футбольным канонам и должен был нарушать правила, чтобы остановить быструю атаку соперника. Ни с первого, ни со второго просмотра нарушение не выглядело излишне жестким. Таких в каждой игре по целой охапке. Откуда же прилетела «грубость»?

На послематчевой пресс-конференции тот же Калитвинцев скорее в одобрительном тоне рассказывал о том, что игра получилась боевой, а потом вдруг позиция резко поменялась. Или это все из той самой оперы – ну очень обидно «команде с традициями» проигрывать в Туле.