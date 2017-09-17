В Донском пропал мужчина с собакой
Пропавший может нуждаться в медицинской помощи!
В Донском в микрорайоне Северо-Задонск пропал 38-летний Сергей Викторович Микуцкий. 15 сентября он вышел из дома со своей собакой породы хаски и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи!
Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.
Одет: куртка джинсовая темно-синяя, футболка серо-голубого цвета, джинсы светло-синие, ботинки темно-синие.
С собой: сумка цвета хаки, собака хаски рыжего окраса.
Для поиска пропавшего волонтерам отряда «Лиза Алерт» нужны добровольцы. Готовы помочь? Пишите в группу ВКонтакте.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.