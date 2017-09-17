В Донском пропал мужчина с собакой

В Донском в микрорайоне Северо-Задонск пропал 38-летний Сергей Викторович Микуцкий. 15 сентября он вышел из дома со своей собакой породы хаски и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи!

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Одет: куртка джинсовая темно-синяя, футболка серо-голубого цвета, джинсы светло-синие, ботинки темно-синие.

С собой: сумка цвета хаки, собака хаски рыжего окраса.

Для поиска пропавшего волонтерам отряда «Лиза Алерт» нужны добровольцы. Готовы помочь? Пишите в группу ВКонтакте.