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В Донском пропал мужчина с собакой

В Донском пропал мужчина с собакой

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи!

В Донском в микрорайоне Северо-Задонск пропал 38-летний Сергей Викторович Микуцкий. 15 сентября он вышел из дома со своей собакой породы хаски и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи!

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Одет: куртка джинсовая темно-синяя, футболка серо-голубого цвета, джинсы светло-синие, ботинки темно-синие.

С собой: сумка цвета хаки, собака хаски рыжего окраса.

Для поиска пропавшего волонтерам отряда «Лиза Алерт» нужны добровольцы. Готовы помочь? Пишите в группу ВКонтакте.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:04 +1
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