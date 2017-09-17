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Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения

Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения

Знаменитому спортсмену исполнилось 32 года.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения. 

В поздравительной телеграмме, направленной знаменитому спортсмену, в частности, говорится: 

«Уважаемый Александр Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как человека открытого и целеустремленного. Талант, сила духа и упорство стали залогом Ваших выдающихся спортивных достижений. 

Уверен, что Вы продолжите укреплять замечательные традиции отечественного хоккея, оставаясь примером для начинающих спортсменов». 

Алексей Дюмин пожелал Александру Овечкину крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:52 −5
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