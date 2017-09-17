Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения
Знаменитому спортсмену исполнилось 32 года.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения.
В поздравительной телеграмме, направленной знаменитому спортсмену, в частности, говорится:
«Уважаемый Александр Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как человека открытого и целеустремленного. Талант, сила духа и упорство стали залогом Ваших выдающихся спортивных достижений.
Уверен, что Вы продолжите укреплять замечательные традиции отечественного хоккея, оставаясь примером для начинающих спортсменов».
Алексей Дюмин пожелал Александру Овечкину крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед.
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