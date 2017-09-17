Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с днём рождения.



В поздравительной телеграмме, направленной знаменитому спортсмену, в частности, говорится:

«Уважаемый Александр Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Знаю Вас как человека открытого и целеустремленного. Талант, сила духа и упорство стали залогом Ваших выдающихся спортивных достижений.

Уверен, что Вы продолжите укреплять замечательные традиции отечественного хоккея, оставаясь примером для начинающих спортсменов».

Алексей Дюмин пожелал Александру Овечкину крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед.