Юношеский «Арсенал» проиграл два матча в Кубке РФС

В Санкт-Петербурге проходит Кубок Российского футбольного союза. В турнире участвуют 16 юношеских команд (игроки 2003 года рождения).

Тулу представляет «Арсенал-2003» тренера Сергея Рожкова. Юные туляки сыграли три матча. Поединок с хабаровским «СКА» закончился победой нашей команды со счетом 2:0. А вот игры с «Краснодаром» и московским «Динамо» завершились разгромом — 0:10 и 0:12 соответственно.

Теперь тульская команда будет играть матчи за 9−16 места. 13 сентября «Арсеналу» предстоит сыграть с «Тосно».