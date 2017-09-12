В Суворовском районе ночью сгорел «Мицубиси»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 сентября вечером в Суворовском районе в поселке Черепеть загорелся автомобиль «Мицубиси». Об этом в 22.09 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут. В 22.22 с огнем удалось справиться.

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.