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Юные туляки поборются за Кубок РФС
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Юные туляки поборются за Кубок РФС

Футбольный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 17 сентября.

В Санкт-Петербурге с 7 по 17 сентября 2017 года пройдет Кубок Российского футбольного союза. В турнире примут участие 16 юношеских футбольных команд. За победу будут бороться футболисты 2003 года рождения.

Тулу представит «Арсенал-2003» тренера Сергея Рожкова. По результатам жеребьевки участников разделили на четыре квартета. Тульские футболисты оказались в группе «А», вместе с ними юношеские команды «Краснодар», «Динамо» и «СКА-Хабаровск». В плей-офф из каждой группы выйдут по две команды. 

В первом туре красно-желтые сыграют против сверстников из «СКА-Хабаровск». Встреча состоится 8 сентября в 12.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:18 0
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