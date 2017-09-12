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В Ефремове семья отравилась угарным газом
По данному факту следователи проводят проверку.
11 сентября в одной из квартир в Ефремове обнаружено тело проживавшей там 35-летней женщины без признаков насильственной смерти. Двое несовершеннолетних детей погибшей доставлены в больницу.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, по данному факту следователи проводят доследственную проверку.
Одна из версий трагедии — отравление угарным газом.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления
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