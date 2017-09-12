новости
новости
Регистрация
В Ефремове семья отравилась угарным газом
Фото: vesti.ru

В Ефремове семья отравилась угарным газом

По данному факту следователи проводят проверку.

11 сентября в одной из квартир в Ефремове обнаружено тело проживавшей там 35-летней женщины без признаков насильственной смерти. Двое несовершеннолетних детей погибшей доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, по данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Одна из версий трагедии — отравление угарным газом.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления А. Ю. Стариковым.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 0
Другие статьи по темам
Место
Ефремов
Прочее
отравление угарным газомследователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла
В розовый цвет Товарковское водохранилище окрасила водоросль хлорелла
Юношеский «Арсенал» проиграл два матча в Кубке РФС
Юношеский «Арсенал» проиграл два матча в Кубке РФС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.