В Ефремове семья отравилась угарным газом

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11 сентября в одной из квартир в Ефремове обнаружено тело проживавшей там 35-летней женщины без признаков насильственной смерти. Двое несовершеннолетних детей погибшей доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, по данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Одна из версий трагедии — отравление угарным газом.