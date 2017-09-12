новости
новости
Регистрация
Тульские рукопашники завоевали медали на соревнованиях в Анапе
Фото предоставлено участниками.

Тульские рукопашники завоевали медали на соревнованиях в Анапе

В нашей копилке одна золотая и три бронзовые медали!

В Анапе в рамках XX Всероссийских открытых юношеских игр боевых искусств среди учащихся и молодежи состоялись соревнования по рукопашному бою. В турнире приняли участие 410 спортсменов из 28 регионов России.

Сборную Тульской области представляли восемь спортсменов из ДЮСШ «Металлург» и ДЮСШ «Триумф» Тулы, а также щекинского спортивного клуба «Магура» и тульского спортивного клуба «Олимпик».

Наши спортсмены завоевали одно золото и три бронзы!

Первое место занял Егор Сенашкин (весовая категория 55 кг, юноши 16-17 лет, ДЮСШ «Металлург»).

Третьи места заняли:

  • Никита Архипов (46 кг, 14-15 лет, ДЮСШ «Металлург»);
  • Константин Капков (50 кг, 14-15 лет, СК «Магура»);
  • Даниил Скоропупов (80 кг, 16-17 лет, ДЮСШ «Триумф»).

Специальным призом «За волю к победе» был награжден Василий Полюткин.

Тренировали  спортсменов Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов, Илья Герасименко, Александр Мешконогих, Андрей Гарбуз, Инна Жданова, Анатолий Пашкин.

Галерея
Всероссийские юношеские игры боевых искусств в Анапе, Фото: 1
Всероссийские юношеские игры боевых искусств в Анапе, Фото: 2
Всероссийские юношеские игры боевых искусств в Анапе, Фото: 3
Всероссийские юношеские игры боевых искусств в Анапе, Фото: 4
Всероссийские юношеские игры боевых искусств в Анапе, Фото: 5
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:24 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаАнапа
Прочее
рукопашный бойсоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы пройдет «Национальный праздник»
В Центральном парке Тулы пройдет «Национальный праздник»
В Тульской области «девятка» врезалась в забор базы отдыха
В Тульской области «девятка» врезалась в забор базы отдыха
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.