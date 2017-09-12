Тульские рукопашники завоевали медали на соревнованиях в Анапе

Фото предоставлено участниками.

В нашей копилке одна золотая и три бронзовые медали!

В Анапе в рамках XX Всероссийских открытых юношеских игр боевых искусств среди учащихся и молодежи состоялись соревнования по рукопашному бою. В турнире приняли участие 410 спортсменов из 28 регионов России.

Сборную Тульской области представляли восемь спортсменов из ДЮСШ «Металлург» и ДЮСШ «Триумф» Тулы, а также щекинского спортивного клуба «Магура» и тульского спортивного клуба «Олимпик».

Наши спортсмены завоевали одно золото и три бронзы!

Первое место занял Егор Сенашкин (весовая категория 55 кг, юноши 16-17 лет, ДЮСШ «Металлург»).

Третьи места заняли:

Никита Архипов (46 кг, 14-15 лет, ДЮСШ «Металлург»);

Константин Капков (50 кг, 14-15 лет, СК «Магура»);

Даниил Скоропупов (80 кг, 16-17 лет, ДЮСШ «Триумф»).

Специальным призом «За волю к победе» был награжден Василий Полюткин.

Тренировали спортсменов Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов, Илья Герасименко, Александр Мешконогих, Андрей Гарбуз, Инна Жданова, Анатолий Пашкин.