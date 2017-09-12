Тульские рукопашники завоевали медали на соревнованиях в Анапе
В нашей копилке одна золотая и три бронзовые медали!
В Анапе в рамках XX Всероссийских открытых юношеских игр боевых искусств среди учащихся и молодежи состоялись соревнования по рукопашному бою. В турнире приняли участие 410 спортсменов из 28 регионов России.
Сборную Тульской области представляли восемь спортсменов из ДЮСШ «Металлург» и ДЮСШ «Триумф» Тулы, а также щекинского спортивного клуба «Магура» и тульского спортивного клуба «Олимпик».
Наши спортсмены завоевали одно золото и три бронзы!
Первое место занял Егор Сенашкин (весовая категория 55 кг, юноши 16-17 лет, ДЮСШ «Металлург»).
Третьи места заняли:
- Никита Архипов (46 кг, 14-15 лет, ДЮСШ «Металлург»);
- Константин Капков (50 кг, 14-15 лет, СК «Магура»);
- Даниил Скоропупов (80 кг, 16-17 лет, ДЮСШ «Триумф»).
Специальным призом «За волю к победе» был награжден Василий Полюткин.
Тренировали спортсменов Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов, Илья Герасименко, Александр Мешконогих, Андрей Гарбуз, Инна Жданова, Анатолий Пашкин.