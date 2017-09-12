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В Центральном парке Тулы пройдет «Национальный праздник»
Фото: архив Myslo, Министерство культуры Тульской области

В Центральном парке Тулы пройдет «Национальный праздник»

Мероприятие состоится 17 сентября и станет частью фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

В воскресенье, 17 сентября, в 14.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова пройдет мультикультурный фестиваль «Национальные праздники».

Гостей фестиваля познакомят с особенностями национальной культуры народов, проживающих в Тульской области. В мероприятии примут участие представители армянской, туркменской, русской, молдавской, еврейской, немецкой, цыганской и узбекской культур. Для гостей участники фестиваля на сцене центральной эстрады покажут фрагменты национальных праздников «Мэрцишоры», «Навруз», «День добрососедства», «Новый Год», обряд «Сватанье».

Специальным гостем фестиваля станет «Московский Казачий Хор».

«Национальный праздник» пройдет в рамках XI межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре». Гала-концерт фестиваля состоится 3 ноября в Тульской областной филармонии.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:40 0
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Место
Центральный парк им БелоусоваТула

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