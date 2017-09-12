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В Тульской области «девятка» врезалась в забор базы отдыха
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «девятка» врезалась в забор базы отдыха

В ДТП пострадал водитель.

11 сентября в 20.50 на 4-м километре автодороги «Алексин — Егнышевка — Ламоново» 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор базы отдыха «Заполярье».

Водителя с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:16 +1
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