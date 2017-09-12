Спортивный праздник от «Матч ТВ» посетили более 17 тысяч туляков

Фото Алексея Пирязева.

При этом поучаствовали в тренировке более тысячи человек.

10 сентября впервые в Туле прошел спортивный праздник «Матч! Тренировка». Мероприятие состоялось при поддержке регионального правительства Тульской области и администрации города.

Спортивный праздник начался с легкоатлетического забега на 4,5 километра. Вместе с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в Тулу приехали популярные ведущие телеканала: Павел Занозин, Андрей Романов, Юлия Маслаченко, Дмитрий Жичкин, и Дарья Левченко. Музыкальное сопровождение для гостей мероприятия обеспечил DJ Alex Fresh.

В соревнованиях по воркауту в силовом троеборье победил Денис Саратов, а в «воркаут-баттле» чемпионом стал Ахрор Чермашов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Чемпион мира по универсальному бою Сергей Павлович и многократный чемпион России и Европы по ушу-саньда Рамиль Мустапаев провели для туляков мастер-классы.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин – Мероприятия в рамках «Матч! Тренировки» стали достойным завершением празднования Дней Тульской области и города-героя Тулы. Соревнования под открытым небом собрали действительно много зрителей и участников. Спасибо руководству телеканала «Матч ТВ» и всем организаторам этого спортивного праздника. Надеюсь, что его проведение в Туле станет доброй традицией.

Тина Канделаки целый день провела на площадке и участвовала во многих активностях.