Спортивный праздник от «Матч ТВ» посетили более 17 тысяч туляков
При этом поучаствовали в тренировке более тысячи человек.
10 сентября впервые в Туле прошел спортивный праздник «Матч! Тренировка». Мероприятие состоялось при поддержке регионального правительства Тульской области и администрации города.
Спортивный праздник начался с легкоатлетического забега на 4,5 километра. Вместе с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в Тулу приехали популярные ведущие телеканала: Павел Занозин, Андрей Романов, Юлия Маслаченко, Дмитрий Жичкин, и Дарья Левченко. Музыкальное сопровождение для гостей мероприятия обеспечил DJ Alex Fresh.
В соревнованиях по воркауту в силовом троеборье победил Денис Саратов, а в «воркаут-баттле» чемпионом стал Ахрор Чермашов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Чемпион мира по универсальному бою Сергей Павлович и многократный чемпион России и Европы по ушу-саньда Рамиль Мустапаев провели для туляков мастер-классы.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
Алексей Дюмин
– Мероприятия в рамках «Матч! Тренировки» стали достойным завершением празднования Дней Тульской области и города-героя Тулы. Соревнования под открытым небом собрали действительно много зрителей и участников. Спасибо руководству телеканала «Матч ТВ» и всем организаторам этого спортивного праздника. Надеюсь, что его проведение в Туле станет доброй традицией.
Тина Канделаки целый день провела на площадке и участвовала во многих активностях.
Тина Канделаки
– «Матч! Тренировка» – уже во многих городах доказавший свою востребованность формат популяризации спорта. Десятки тысяч жителей и гостей Тулы, посетивших наш спортивный праздник, это подтверждают. Многие мне в социальных сетях пишут, что хотели бы потренироваться со мной и сравнить результаты. У туляков появилась 10 сентября такая возможность, и очень порадовал тот факт, что никто не сдался во время забега и тренировки, даже дети. Спорт мобилизирует и объединяет всех.