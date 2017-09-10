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«Матч! Тренировка» в Туле: море драйва и энергии
Фото Алексея Пирязева.

«Матч! Тренировка» в Туле: море драйва и энергии

Туляки не сдались и тренировались в полную силу с известными ведущими спортивного телеканала.

Необычное спортивное мероприятие состоялось сегодня, 10 сентября, в Туле. Впервые в нашем городе прошла «Большая тренировка» от телеканала «Матч ТВ». В оружейную столицу приехали известные ведущие во главе с генеральным продюсером канала Тиной Канделаки.

Желающих поучаствовать в празднике ЗОЖ было очень много, причем разных возрастов: были и совсем малыши, и те, кому за 55.

На площади Ленина туляков ждала насыщенная программа, скучать было некогда. Сначала участникам предстояло преодолеть небольшой забег в 3 километра. Вместе со всеми дистанцию пробежала и сама Тина Канделаки. К слову, Тина давно придерживается здорового образа жизни и каждый день занимается спортом.

После пробежки участников ждала серьезная тренировка от инструктора Михаила Кузнецова. Показывали пример тулякам Тина Канделаки, Павел Занозин, Дарья Левченко и заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин.

 

Нужно отдать должное участникам — никто не сдавался, выкладывался в полную силу! Да и как иначе, когда своей энергией заряжают известные люди.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки:

Тина Канделаки

- Никто не сдался, мне это понравилось. У вас очень молодой город. По крайней мере, на тренировке и в забеге участвовало много тех, кому от 18 до 25 лет. А это основная аудитория телеканала «Матч ТВ».

Я давно занимаюсь спортом. Бегаю, в основном, по выходным с большим кругом людей. Многие писали мне в соцсетях, хотели потренироваться со мной. Возникла идея народной тренировки. В Москве в парке Горького я бегаю каждые выходные с людьми, которых не знаю.

Туляки откликнулись с удовольствием на наше предложение. Я вижу, что растет новое поколение, которое хочет активности. Всем хочется принимать участие в чем-то большом, спортивном. Ведь скучно тренироваться всё время в зале. Людей вдохновляют звезды, которые занимаются вместе с ними.

Если будет возможность, мы обязательно приедем в Тулу снова.

Организаторы разбили территорию на несколько площадок: воркаут, зону экстремальных видов спорта, зону батута, зону академической гребли, киберспорта. Каждый нашел себе занятие по душе.

Аня Гудкова и Анастасия Карпова:

- Мы пришли сюда, потому что смотрим «Матч ТВ». Интересно было встретиться с Тиной Канделаки и поучаствовать в забеге. Хотели проверить свои силы. Оказалось, что неплохо выдерживаем.

Артем Некрасов:

(Помните историю со спасенной совой? Именно Артём тогда спас несчастную птицу. Подробнее здесь).

- Каждый свой день я начинаю с утренней зарядки: гимнастики и легкого бега. Я увидел информацию в интернете и подумал: «Почему бы не проникнуться спортивным духом и не поучаствовать в забеге, в соревнованиях по воркауту?» Проверю, сколько пороха осталось в пороховницах.

Константин Стажко (академическая гребля):

- Я постоянно занимаюсь спортом, поэтому такое мероприятие не имел права пропустить. Еще одна причина — мы от «Тулачермета» постоянно принимаем участие в спортивных событиях. Поэтому мы своей командой сегодня бегали и участвовали в академической гребле. Всегда хотелось попробовать. Со стороны это выглядит гораздо легче. В целом, результат мой неплохой.

Сергей Овчинников (киберспорт):

- Два матча я уже проиграл. Раньше я занимался профессионально киберспортом, но потом забросил. Сейчас только любительски играю. Болею за «Барселону», а играю за «Баварию» или мадридский «Реал», потому что это самые сильные команды в FIFA.

Всеволод Полянский (воркаут):

- Я один из организаторов и подвижников воркаута в Туле. Благодаря таким соревнованиям все больше людей увлекается этим видом спорта. Я сам занимаюсь второй год, в прошлом занимался спортивной гимнастикой.

«Большая тренировка» пришлась тулякам по душе. Кто знает, может, именно это спортивное событие подтолкнет участников в дальнейшем активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни! Берите пример с ведущих спортивного телеканала!

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"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 44
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 45
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 46
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 47
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 48
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 49
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"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 51
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 52
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 53
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 54
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 55
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 56
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 57
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 58
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 59
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 60
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 61
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 62
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 63
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 64
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 65
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 66
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 67
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 68
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 69
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 70
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"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 75
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 76
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 77
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 78
"Матч! Тренировка" в Туле, Фото: 79
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 23:33 0
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