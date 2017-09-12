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В Тульской области в лобовом столкновении мотоцикла и легковушки погиб мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в лобовом столкновении мотоцикла и легковушки погиб мужчина

Все обстоятельства ДТП выясняются.

11 сентября в 17.05 на 7-м километре автодороги «Кимовск — Епифань -Куликово поле — Кресты» 43-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda cbr600, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. 30-летний водитель ВАЗа с различными травмами госпитализирован.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +1
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