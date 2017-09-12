В Тульской области в лобовом столкновении мотоцикла и легковушки погиб мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 сентября в 17.05 на 7-м километре автодороги «Кимовск — Епифань -Куликово поле — Кресты» 43-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda cbr600, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. 30-летний водитель ВАЗа с различными травмами госпитализирован.