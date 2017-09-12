Житель Одоева грозился взорвать жилой дом

Мужчина позвонил спасателям и в полицию и заявил, что намерен взорвать многоквартирный дом.

Заместитель прокурора Одоевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 55-летнего Александра К. Мужчине вменяется заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

30 июля подвыпивший Александр позвонил со своего мобильника на горячую линию 112 и заявил, что собирается взорвать в поселке многоквартирный дом №112 по ул. 50 лет Октября. Он уточнил, что для взрыва использует газ. Затем позвонил в службу 02 и сообщил им аналогичную информацию.

На место выехали сотрудники полиции «Одоевское». Вскоре выяснилось, что сообщения были ложными.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.