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Житель Одоева грозился взорвать жилой дом

Житель Одоева грозился взорвать жилой дом

Мужчина позвонил спасателям и в полицию и заявил, что намерен взорвать многоквартирный дом.

Заместитель прокурора Одоевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 55-летнего Александра К. Мужчине вменяется заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.
 
30 июля подвыпивший Александр позвонил со своего мобильника на горячую линию 112 и заявил, что собирается взорвать в поселке многоквартирный дом №112 по ул. 50 лет Октября. Он уточнил, что для взрыва использует газ. Затем позвонил в службу 02 и сообщил им аналогичную информацию.
 
На место выехали сотрудники полиции «Одоевское». Вскоре выяснилось, что сообщения были ложными. 
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:22 0
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