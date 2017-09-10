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В Ясногорском районе нелегальные мигранты работали на животноводческой ферме

В Ясногорском районе нелегальные мигранты работали на животноводческой ферме

Было выявлено 24 нарушения миграционного законодательства.

Полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Тульской области и силовой поддержке регионального СОБР Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на животноводческой ферме и строящемся жилом объекте на территории Ясногорского района.

По итогу было составлено 24 административных протокола.

Из них 8 – нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, 4 – отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, 12 – работа без разрешения на работу либо патента.

сегодня, в 15:46 +2
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