В Ясногорском районе нелегальные мигранты работали на животноводческой ферме

Полицейские совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Тульской области и силовой поддержке регионального СОБР Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на животноводческой ферме и строящемся жилом объекте на территории Ясногорского района.

По итогу было составлено 24 административных протокола.

Из них 8 – нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ, 4 – отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, 12 – работа без разрешения на работу либо патента.