Жителя Плавска будут судить за угрозы полицейскому

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В Плавском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. 38-летнего мужчину обвиняют в угрозе применения насилия сотруднику правоохранительных органов.

Следствие установило, что ночью 14 ноября 2016 года двое друзей распивали спиртные напитки в одной из квартир Плавска. Отдыхали мужчины шумно, и соседи вызвали полицию.

На место прибыли сотрудники полиции. Когда они зашли в квартиру, один из мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения набросился на дежурного полицейского с ножом. Двое стражей правопорядка схватили мужчину и уложили его на пол, подавив сопротивление. Полицейский не пострадал.

Сейчас уголовное дело передано в Плавский районный суд.