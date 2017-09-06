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Жителя Плавска будут судить за угрозы полицейскому
Фото miasskiy.ru

Жителя Плавска будут судить за угрозы полицейскому

Мужчина угрожал стражу правопорядка ножом.

В Плавском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. 38-летнего мужчину обвиняют в угрозе применения насилия сотруднику правоохранительных органов.

Следствие установило, что ночью 14 ноября 2016 года двое друзей распивали спиртные напитки в одной из квартир Плавска. Отдыхали мужчины шумно, и соседи вызвали полицию.

На место прибыли сотрудники полиции. Когда они зашли в квартиру, один из мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения набросился на дежурного полицейского с ножом. Двое стражей правопорядка схватили мужчину и уложили его на пол, подавив сопротивление. Полицейский не пострадал.

Сейчас уголовное дело передано в Плавский районный суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:59 0
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