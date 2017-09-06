В программу тульской «Большой тренировки» вошла академическая гребля

10 сентября 2017 года на главной площади Тулы пройдет «Большая тренировка». Принять участие в ней может любой желающий. Также на главной площади будет работать отдельная площадка, где пройдет турнир по FIFA-2017. Зрители смогут попробовать свои силы на батуте, площадке воркаута и экстремального спорта.

Сегодня к спортивным дисциплинам, которые вошли в программу «Большой тренировки», добавилась еще одна спортивная дисциплина — академическая гребля.

Здесь зрители смогут опробовать передовые тренажеры по академической гребле Concept2 и C2ROW. Это оборудование задействует до 85% мышц тела, повышает выносливость, укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Каждый сможет освоить азы техники профессиональной гребли под руководством Дениса Никифорова, четырехкратного чемпиона России по академической гребле. Гости мероприятия смогут не только почувствовать себя профессиональными гребцами, но и побороться за призы бренда тренажеров C2ROW.

На счету Тульской областной федерация гребли на байдарках и каноэ немало наград. В 2016 году на чемпионате России туляк Артем Кононюк стал первым на дистанции 200 м.

Напомним, 10 сентября телеканал «Матч ТВ» проведет в Туле на площади Ленина спортивный праздник. Откроет мероприятие генеральный продюсер канала Тина Канделаки. Вместе с ней в наш город приедут Михаил Решетов, Павел Занозин, Андрей Романов, Дмитрий Жичкин, Мария Орзул, Наталья Кларк, Дарья Левченко и др.

«Большая тренировка» откроется легкоатлетическим «МАТЧ-ЗАБЕГОМ» на 3 километра.

Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.

С 12.00 на главной сцене каждый час ведущие «Матч ТВ» будут проводить большую тренировку, в которой может принять участие каждый желающий.



Также на главной площади будет работать «Зона воркаута». Здесь пройдут всероссийские соревнования в дисциплинах «воркаут-баттл» и «силовое троеборье». Вести состязания будет президент подмосковной федерации воркаута, лидер движения «Воркаут» Москвы Михаил Китаев.



Для любителей адреналина будет организована «Зона экстремального спорта». Для зрителей пройдут показательные выступления мотоциклистов – FMX-райдеров. По завершении выступлений все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и получить автографы.

В течение всего дня на площади будут демонстрироваться невероятные акробатические номера на высоте более пяти метров с использованием профессионального батута. Попробовать свои силы на батуте смогут и зрители.



Кроме того, на отдельной площадке пройдет турнир по FIFA-2017. Победители соревнований получат призы от «Матч ТВ».