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Тина Канделаки проведет в Туле «Большую тренировку»

Тина Канделаки проведет в Туле «Большую тренировку»

Туляков ждет насыщенный спортивный день! Не пропустите!

10 сентября телеканал «Матч ТВ» проведет в Туле на площади Ленина спортивный праздник. Откроет мероприятие генеральный продюсер канала Тина Канделаки. Вместе с ней в наш город приедут Михаил Решетов, Павел Занозин, Андрей Романов, Дмитрий Жичкин, Мария Орзул, Наталья Кларк, Дарья Левченко и др.

«Большая тренировка» откроется легкоатлетическим «МАТЧ! ЗАБЕГОМ» на 3 километра.

Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.

С 12.00 на главной сцене каждый час ведущие «Матч ТВ» будут проводить большую тренировку, в которой может принять участие каждый желающий.

Также на главной площади будет работать «Зона воркаута». Здесь пройдут всероссийские соревнования в дисциплинах «воркаут баттл» и «силовое троеборье». Вести состязания будет президент подмосковной федерации воркаута, лидер движения «Воркаут» Москвы Михаил Китаев.

Для любителей адреналина будет организована «Зона экстремального спорта». Для зрителей пройдут показательные выступления мотоциклистов – FMX-райдеров. По завершении выступлений все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и получить автографы.

В течение всего дня на площади будут демонстрироваться невероятные акробатические номера на высоте более пяти метров с использованием профессионального батута. Попробовать свои силы на батуте смогут и зрители.

Кроме того, на отдельной площадке пройдет турнир по FIFA-2017. Победители соревнований получат призы от «Матч ТВ».

Сюжет: День города-2017
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:46 +4
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