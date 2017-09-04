В Новомосковске прошел волейбольный турнир памяти подполковника ФСБ

7 апреля 2003 года Сергей Ишеев погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Он посмертно награжден орденом Мужества.

В соревнованиях приняли участие: сборная Управления ФСБ России по Тульской области, молодые спортсмены МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» Новомосковска, а также команды НАК «Азот» и ООО «Новомосковск-ремстройсервис».

Победу в турнире одержали спортсмены ДЮСШ № 2.

1 место - МОУ ДОД «ДЮСШ № 2»,

2 место – УФСБ России по Тульской области,

3 место – НАК «Азот».

4 место заняла команда ООО «Новомосковск-ремстройсервис».

Команды, занявшие призовые места, получили дипломы, а игроки – медали. Команде – победительнице турнира по волейболу вручен переходящий кубок.