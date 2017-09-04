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В Новомосковске прошел волейбольный турнир памяти подполковника ФСБ

В Новомосковске прошел волейбольный турнир памяти подполковника ФСБ

Спортивное соревнование памяти Сергея Ишеева состоялось 2 сентября 2017 года.

7 апреля 2003 года Сергей Ишеев погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Он посмертно награжден орденом Мужества.

В соревнованиях приняли участие: сборная Управления ФСБ России по Тульской области, молодые спортсмены МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» Новомосковска, а также команды НАК «Азот» и ООО «Новомосковск-ремстройсервис».

Победу в турнире одержали спортсмены ДЮСШ № 2.

  • 1 место - МОУ ДОД «ДЮСШ № 2»,
  • 2 место – УФСБ России по Тульской области,
  • 3 место – НАК «Азот».

4 место заняла команда ООО «Новомосковск-ремстройсервис».

Команды, занявшие призовые места, получили дипломы, а игроки – медали. Команде – победительнице турнира по волейболу вручен переходящий кубок.

сегодня, в 11:59 +1
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