Под Тулой мигрант жестоко расправился со знакомым

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И жертва, и злоумышленник – приезжие и не имели российского гражданства.

В Туле Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 33-летнему гражданину Кыргызской Республики Абдугани М. Суд признал его виновным в убийстве и краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Произошло все в ночь со 2 на 3 ноября 2016 года в Туле недалеко от деревни Верхнее Елькино.

Между Абдугани М. и его знакомым А., 29-летним гражданином Республики Узбекистан, произошел конфликт, в ходе которого А. распылил газовый баллончик в лицо М. и побежал в сторону деревни. Абдугани догнал и избил его. Мужчина вновь попытался убежать, но злоумышленник догнал его и продолжил избивать. Затем снял с брюк жертвы ремень, накинул на шею А. и попытался задушить, однако ремень порвался.

Тогда Абдугани достал из находившегося неподалеку DAEWOO NEXIA (принадлежащего потерпевшему) нож и не менее семи раз ударил им в грудь и голову жертвы. Мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения убийства М. обчистил машину жертвы, ущерб составил 23 385 рублей.

Суд приговорил Абдугани к 12 годам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.