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Туляков приглашают на матч молодежных сборных России и Гибралтара

Туляков приглашают на матч молодежных сборных России и Гибралтара

Вход свободный.

5 сентября в Туле сборная России (U-21) сыграет отборочный матч Евро-2019 с командой Гибралтара.

Как отметил старший тренер россиян Евгений Бушманов, сборная будет стремиться занять первое место в своей отборочной группе, чтобы напрямую квалифицироваться в финальный турнир. Он состоится летом 2019 года в Италии и Сан-Марино. Кроме того, молодежный чемпионат Европы будет служить отбором на Олимпиаду-2020 в Токио.

Начало матча Россия — Гибралтар на Центральном стадионе в 19.00. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Вход на игру — свободный.

Приходите поддержать молодежную сборную России в официальном матче!

сегодня, в 16:52 +2
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