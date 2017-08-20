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На Косой Горе прошел этап областного чемпионата по автослалому
Фото предоставлено организаторами.

На Косой Горе прошел этап областного чемпионата по автослалому

Сразу два автомобильных праздника отметили на Косой Горе в субботу, 19 августа. Это двухлетие автослалому в Туле и чемпионат области по данному виду спорта.

Очередной этап областного чемпионата по автослалому прошел в необыкновенно праздничной обстановке, так как накануне организаторы объявили 19 августа — днем рождения этого вида спорта в Туле.

На открытии соревнований, а затем и на заездах присутствовал начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.

- Очень важно отвлекать молодежь от улицы и давать ей возможность заниматься тем, что, действительно интересно. Автослалом — это модно, увлекательно. Привокзальный район будет и дальше поддерживать развитие автослалома в Туле, — сказал глава района.

В чемпионате приняли участие 32 автомобилиста на переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилях. Среди участников были пять автоледи.

В турнире участвовали спортсмены из Тулы и области, Владимира.

Участникам предстояло преодолеть скоростную трассу из пяти элементов, среди которых — две змейки, две дуги и один ритардер — узкий проезд между конусами.

Сначала спортсмены проходили трассу пешком. Особенно удивительно выглядели девушки с детьми и с колясками. Прогуливаясь спокойным шагом, они внимательно осматривали территорию, а спустя полчаса по этой же трассе они на скорости проносились на авто, филигранно преодолевая препятствия.

Согласно регламенту соревнований, у участников было несколько заездов — сначала два тренировочных, затем два боевых. Для зрителей же каждая попытка автослаломистов — яркое зрелище. У туляков быстро появлялись свои любимчики, за которых болели и поддерживали аплодисментами.

В итоге в рамках 4 этапа чемпионата Тульской области по автослалому лучшие результаты показал водитель ЗАЗ, который проехал трассу за 45,88 сек.

Финальный этап чемпионата состоится во второй половине сентября. Приглашаются и зрители, и участники на личном авто — можно даже без опыта. Автослалом — это то, чему легко научиться, главное — желание!

 

В августе 2015 года прошли первые, тогда еще неофициальные, соревнования по фигурному вождению. Молодые автолюбители, вдохновленные опытом Пензы, где автослалом находится на хорошем уровне, решили попробовать провести нечто подобное в нашем городе. Первые заезды проходили по ночам за городом. С каждым разом участников становилось все больше, хотя официальных объявлений в СМИ еще не было.

В 2016 году был впервые проведен чемпионат Тульской области по автослалому и Кубок главы администрации Щекинского района.

В 2017 году тульские автослаломисты стали почетными участниками международного автомобильного фестиваля «Автострада» и продолжили совершенствовать навыки фигурного вождения в рамках очередного областного чемпионата, получив поддержку от главы Привокзального округа Евгения Пятисоцкого и городского «Спецавтохозяйства».

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