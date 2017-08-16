Проклятье Графа Божовича, или Почему «Арсенал» не реализовывает преимущество

Фото Алексея Пирязева.

Тульский «Арсенал» третий раз на старте сезона умудряется растранжирить комфортное преимущество. На этот раз всё завершилось досаднейшей ничьей.

Можно сколько угодно раз проводить параллели в играх канониров с казанским «Рубином», ленинградским «Тосно» и «Уралом» из Екатеринбурга, но имеем, как говорится, что имеем. Команда черногорского специалиста Миодрага Божовича в нынешнем чемпионате не блещет надёжностью. Граф (именно так когда-то прозвали Божовича в отечественном футболе) не может достучаться до игроков, которых в основной обойме остаётся всё меньше и меньше. Казалось бы, повела команда в счёте, контролирует мяч… Далее в российском чемпионате есть множество способов довести матч до нужного результата, а на бумаге в активе «Арсенала» всего четыре очка из 18-ти возможных. Встречи против московских «Локомотива» и «Спартака» стоят особняком, но вот в остальных поединках канониры всегда забивали первыми. Что в итоге? Проклятье какое-то.

16 ударов по воротам соперника нанесли футболисты «Арсенала», но реализовали лишь первые два из них.

Отчётная встреча против екатеринбуржской команды началась практически идеально. Уже на 5-й минуте Стоппила Сунзу выиграл «второй этаж» после подачи от углового флажка в исполнении Сергея Ткачёва и переправил мяч головой в дальний угол — 1:0.

«Арсенал» впервые в сезоне отметился быстрым голом — Стоппила Сунзу господствует в воздухе и уже на 5-й минуте распечатывает «Урал».

Дальше — больше. 10-я минута, быстрая контратака оружейников, и второй мяч влетает в сетку ворот «Урала» — команды, которая до визита в Тулу не знала горечи поражений. Вторым свою фамилию на табло стадиона записал Илья Максимов, занесший мяч грудью в ворота соперника после очередной ювелирной передачи всё того же Ткачёва.

И на этом всё! Весь тот бешеный настрой и ювелирный футбол с каждой минутой сходил на нет. Канониры всё отчётливее переключались на режим экономии сил, что развязало сопернику руки и ноги. Психологический удар случился под занавес тайма — гости оформили гол в раздевалку после прохода Бавина по левому флангу и прострела на одинокого Эрика Бикфалви. 2:1 к перерыву.

А вот во вторые 45 минут появился повод говорить про другое проклятье. Отсидевшись на первых порах в обороне, канониры большими силами пошли забивать третий мяч в ворота Годзюра, но напоролись на колоссальное невезение. То арбитр где-то надуманно остановит игру, то Лука Джорджевич вновь «блеснёт» неточностью. Игра раскрылась и пошла до забитого мяча. Дважды в середине тайма хозяев выручил Габулов, доставая раз за разом мячи из нижних углов в шикарных прыжках. Не отставал и визави Годзюр, который совершил мегаспасение после выстрела Максима Беляева с трёх метров головой после очередного корнера. В одном из моментов вратарь «Урала» был уже не в силах помешать нашим футболистам, но на пути мяча, пущенного Джорджевичем, встала рука капитана гостей Артёма Фидлера. Свистка не последовало.

Зато последовал ответ уральцев. Только что вышедший на замену Евсеев первым же своим рывком ворвался в пустую зону и первым же своим касанием послал мяч в дальний угол наших ворот — 2:2. Тут вам и футбольная поговорка, и невезение, и пресловутое проклятье, которое по пятам идёт за командой Божовича.

В оставшееся время матча к успеху были ближе гости, но поражения «Арсенал» в этот вечер точно не заслужил.

Ничейный результат положительных эмоций болельщикам не добавил. Команда продолжает переживать непростые времена. В лазарете всё больше игроков, закрытие трансферного окна всё ближе. Но в таких ситуациях не хочется посыпать голову пеплом. Канониры впервые в сезоне забили два мяча, показали отличный футбол, но психологически вновь оказались не готовы к временному лидерству. Одним словом — вектор развития выбран. Впереди у команды тяжёлый выезд в Грозный и домашний матч против соседей по турнирной таблице — пермским «Амкаром».

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

Миодраг Божович Начали игру очень хорошо, забили два быстрых гола. Всё шло к тому, что мы сделаем эту игру легко, но футбол — это непредсказуемая вещь. Мы могли забивать больше, моментов у нас было много для одного матча. А в итоге чуть не проиграли. Такие игры не поднимают настроение, а наоборот. Считаю, что сегодня мы проиграли.

Будем верить в лучшее!

Полное интервью с Миодрагом Божовичем на послематчевой пресс-конференции читайте на Myslo.

Автор: Дмитрий Захарьин.