новости
новости
Регистрация
Проклятье Графа Божовича, или Почему «Арсенал» не реализовывает преимущество
Фото Алексея Пирязева.

Проклятье Графа Божовича, или Почему «Арсенал» не реализовывает преимущество

Тульский «Арсенал» третий раз на старте сезона умудряется растранжирить комфортное преимущество. На этот раз всё завершилось досаднейшей ничьей.

Можно сколько угодно раз проводить параллели в играх канониров с казанским «Рубином», ленинградским «Тосно» и «Уралом» из Екатеринбурга, но имеем, как говорится, что имеем. Команда черногорского специалиста Миодрага Божовича в нынешнем чемпионате не блещет надёжностью. Граф (именно так когда-то прозвали Божовича в отечественном футболе) не может достучаться до игроков, которых в основной обойме остаётся всё меньше и меньше. Казалось бы, повела команда в счёте, контролирует мяч… Далее в российском чемпионате есть множество способов довести матч до нужного результата, а на бумаге в активе «Арсенала» всего четыре очка из 18-ти возможных. Встречи против московских «Локомотива» и «Спартака» стоят особняком, но вот в остальных поединках канониры всегда забивали первыми. Что в итоге? Проклятье какое-то.

16 ударов по воротам соперника нанесли футболисты «Арсенала», но реализовали лишь первые два из них.

Отчётная встреча против екатеринбуржской команды началась практически идеально. Уже на 5-й минуте Стоппила Сунзу выиграл «второй этаж» после подачи от углового флажка в исполнении Сергея Ткачёва и переправил мяч головой в дальний угол — 1:0.

«Арсенал» впервые в сезоне отметился быстрым голом — Стоппила Сунзу господствует в воздухе и уже на 5-й минуте распечатывает «Урал».

Дальше — больше. 10-я минута, быстрая контратака оружейников, и второй мяч влетает в сетку ворот «Урала» — команды, которая до визита в Тулу не знала горечи поражений. Вторым свою фамилию на табло стадиона записал Илья Максимов, занесший мяч грудью в ворота соперника после очередной ювелирной передачи всё того же Ткачёва.

И на этом всё! Весь тот бешеный настрой и ювелирный футбол с каждой минутой сходил на нет. Канониры всё отчётливее переключались на режим экономии сил, что развязало сопернику руки и ноги. Психологический удар случился под занавес тайма — гости оформили гол в раздевалку после прохода Бавина по левому флангу и прострела на одинокого Эрика Бикфалви. 2:1 к перерыву.

А вот во вторые 45 минут появился повод говорить про другое проклятье. Отсидевшись на первых порах в обороне, канониры большими силами пошли забивать третий мяч в ворота Годзюра, но напоролись на колоссальное невезение. То арбитр где-то надуманно остановит игру, то Лука Джорджевич вновь «блеснёт» неточностью. Игра раскрылась и пошла до забитого мяча. Дважды в середине тайма хозяев выручил Габулов, доставая раз за разом мячи из нижних углов в шикарных прыжках. Не отставал и визави Годзюр, который совершил мегаспасение после выстрела Максима Беляева с трёх метров головой после очередного корнера. В одном из моментов вратарь «Урала» был уже не в силах помешать нашим футболистам, но на пути мяча, пущенного Джорджевичем, встала рука капитана гостей Артёма Фидлера. Свистка не последовало.

Зато последовал ответ уральцев. Только что вышедший на замену Евсеев первым же своим рывком ворвался в пустую зону и первым же своим касанием послал мяч в дальний угол наших ворот — 2:2. Тут вам и футбольная поговорка, и невезение, и пресловутое проклятье, которое по пятам идёт за командой Божовича.

В оставшееся время матча к успеху были ближе гости, но поражения «Арсенал» в этот вечер точно не заслужил.

Ничейный результат положительных эмоций болельщикам не добавил. Команда продолжает переживать непростые времена. В лазарете всё больше игроков, закрытие трансферного окна всё ближе. Но в таких ситуациях не хочется посыпать голову пеплом. Канониры впервые в сезоне забили два мяча, показали отличный футбол, но психологически вновь оказались не готовы к временному лидерству. Одним словом — вектор развития выбран. Впереди у команды тяжёлый выезд в Грозный и домашний матч против соседей по турнирной таблице — пермским «Амкаром».

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

Миодраг Божович

Начали игру очень хорошо, забили два быстрых гола. Всё шло к тому, что мы сделаем эту игру легко, но футбол — это непредсказуемая вещь. Мы могли забивать больше, моментов у нас было много для одного матча. А в итоге чуть не проиграли. Такие игры не поднимают настроение, а наоборот. Считаю, что сегодня мы проиграли.

 

Будем верить в лучшее!

Полное интервью с Миодрагом Божовичем на послематчевой пресс-конференции читайте на Myslo.

Автор: Дмитрий Захарьин.

Галерея
Арсенал-Урал, Фото: 1
Арсенал-Урал, Фото: 2
Арсенал-Урал, Фото: 3
Арсенал-Урал, Фото: 4
Арсенал-Урал, Фото: 5
Арсенал-Урал, Фото: 6
Арсенал-Урал, Фото: 7
Арсенал-Урал, Фото: 8
Арсенал-Урал, Фото: 9
Арсенал-Урал, Фото: 10
Арсенал-Урал, Фото: 11
Арсенал-Урал, Фото: 12
Арсенал-Урал, Фото: 13
Арсенал-Урал, Фото: 14
Арсенал-Урал, Фото: 15
Арсенал-Урал, Фото: 16
Арсенал-Урал, Фото: 17
Арсенал-Урал, Фото: 18
Арсенал-Урал, Фото: 19
Арсенал-Урал, Фото: 20
Арсенал-Урал, Фото: 21
Арсенал-Урал, Фото: 22
Арсенал-Урал, Фото: 23
Арсенал-Урал, Фото: 24
Арсенал-Урал, Фото: 25
Арсенал-Урал, Фото: 26
Арсенал-Урал, Фото: 27
Арсенал-Урал, Фото: 28
Арсенал-Урал, Фото: 29
Арсенал-Урал, Фото: 30
Арсенал-Урал, Фото: 31
Арсенал-Урал, Фото: 32
Арсенал-Урал, Фото: 33
Арсенал-Урал, Фото: 34
Арсенал-Урал, Фото: 35
Арсенал-Урал, Фото: 36
Арсенал-Урал, Фото: 37
Арсенал-Урал, Фото: 38
Арсенал-Урал, Фото: 39
Арсенал-Урал, Фото: 40
Арсенал-Урал, Фото: 41
Арсенал-Урал, Фото: 42
Арсенал-Урал, Фото: 43
Арсенал-Урал, Фото: 44
Арсенал-Урал, Фото: 45
Арсенал-Урал, Фото: 46
Арсенал-Урал, Фото: 47
Арсенал-Урал, Фото: 48
Арсенал-Урал, Фото: 49
Арсенал-Урал, Фото: 50
Арсенал-Урал, Фото: 51
Арсенал-Урал, Фото: 52
Арсенал-Урал, Фото: 53
Арсенал-Урал, Фото: 54
Арсенал-Урал, Фото: 55
Арсенал-Урал, Фото: 56
Арсенал-Урал, Фото: 57
Арсенал-Урал, Фото: 58
Арсенал-Урал, Фото: 59
Арсенал-Урал, Фото: 60
Арсенал-Урал, Фото: 61
Арсенал-Урал, Фото: 62
Арсенал-Урал, Фото: 63
Арсенал-Урал, Фото: 64
Арсенал-Урал, Фото: 65
Арсенал-Урал, Фото: 66
Арсенал-Урал, Фото: 67
Арсенал-Урал, Фото: 68
Арсенал-Урал, Фото: 69
Арсенал-Урал, Фото: 70
Арсенал-Урал, Фото: 71
Арсенал-Урал, Фото: 72
Арсенал-Урал, Фото: 73
Арсенал-Урал, Фото: 74
Арсенал-Урал, Фото: 75
Арсенал-Урал, Фото: 76
Арсенал-Урал, Фото: 77
Арсенал-Урал, Фото: 78
Арсенал-Урал, Фото: 79
Арсенал-Урал, Фото: 80
Арсенал-Урал, Фото: 81
Арсенал-Урал, Фото: 82
Арсенал-Урал, Фото: 83
Арсенал-Урал, Фото: 84
Арсенал-Урал, Фото: 85
Арсенал-Урал, Фото: 86
Арсенал-Урал, Фото: 87
Арсенал-Урал, Фото: 88
Арсенал-Урал, Фото: 89
Арсенал-Урал, Фото: 90
Арсенал-Урал, Фото: 91
Арсенал-Урал, Фото: 92
Арсенал-Урал, Фото: 93
Арсенал-Урал, Фото: 94
Арсенал-Урал, Фото: 95
Арсенал-Урал, Фото: 96
Арсенал-Урал, Фото: 97
Арсенал-Урал, Фото: 98
Арсенал-Урал, Фото: 99
Арсенал-Урал, Фото: 100
Арсенал-Урал, Фото: 101
Арсенал-Урал, Фото: 102
Арсенал-Урал, Фото: 103
Арсенал-Урал, Фото: 104
Арсенал-Урал, Фото: 105
Арсенал-Урал, Фото: 106
Арсенал-Урал, Фото: 107
Арсенал-Урал, Фото: 108
Арсенал-Урал, Фото: 109
Арсенал-Урал, Фото: 110
Арсенал-Урал, Фото: 111
Арсенал-Урал, Фото: 112
Арсенал-Урал, Фото: 113
Арсенал-Урал, Фото: 114
Арсенал-Урал, Фото: 115
Арсенал-Урал, Фото: 116
Арсенал-Урал, Фото: 117
Арсенал-Урал, Фото: 118
Арсенал-Урал, Фото: 119
Арсенал-Урал, Фото: 120
Арсенал-Урал, Фото: 121
Арсенал-Урал, Фото: 122
Арсенал-Урал, Фото: 123
Арсенал-Урал, Фото: 124
Арсенал-Урал, Фото: 125
Арсенал-Урал, Фото: 126
Арсенал-Урал, Фото: 127
Арсенал-Урал, Фото: 128
Арсенал-Урал, Фото: 129
Арсенал-Урал, Фото: 130
Арсенал-Урал, Фото: 131
Арсенал-Урал, Фото: 132
Арсенал-Урал, Фото: 133
Арсенал-Урал, Фото: 134
Арсенал-Урал, Фото: 135
Арсенал-Урал, Фото: 136
показать все фотографии
сегодня, в 12:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Товар недели в «Канцлере»: папки для труда и тетради
Товар недели в «Канцлере»: папки для труда и тетради
Под Ефремовом ЗАЗ съехал в кювет
Под Ефремовом ЗАЗ съехал в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.