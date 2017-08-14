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«Арсенал» удвоил счет в матче с «Уралом»: 2:0. Текстовая трансляция игры
Фото ПФК "Арсенал"

«Арсенал» удвоил счет в матче с «Уралом»: 2:0. Текстовая трансляция игры

14 августа оружейники проводят домашнюю игру против екатеринбургского «Урала». Болеем за наших!

28' Беляев четко отрабатывает в обороне и, поставив корпус на пути Григорьева, не пускает того к мячу.

27'  Один из редких моментов у ворот Габулова. Эрик Бикфалви зарабатывает штрафной для своей команды. Данцев выполнил подачу со стандарта, но в штрафной "Арсенала" первым на мяче оказался все тот же Кирилл Комбаров. Пока наш голкипер без работы.

25' Комбаров опасно направляет мяч в штрафную площадь гостей, где Кулаков в последний момент опережает Шевченко, не позволяя тому нанести удар.

23' Ожидаемо наши футболисты отдали инициативу, но «Уралу» не чем похвастаться в атаке. Габулов в очередной раз вводит мяч в игру от своих ворот!

21' Очередной МОМЕНТ у "Арсенала"! Пас от Ильи Максимова в штрафную, и тут же свисток арбитра: Чаушич "уронил" в штрафной Григорьева. Эх, перспективный был момент, жалко...

20' У гостей отправился разминаться нападающий Георгий Чантурия. Возможно, "Урал" проведет первую замену еще до перерыва...

18' Первая желтая карточка в игре. Горан Чаушич помешал уральцам, а точнее их бомбардиру Эрику Бикфалви, ввести мяч в игру. За что и был наказан арбитром.

15' Оп, сглазили!  Джорджевич ошибся в центре поля, и у екатеринбуржцев получилась быстрая атака на наши ворота. Защита на месте: Сунзу выцарапывает мяч у Ильина!

14' За треть тайма мы пока не увидели ни одной атаки «Урала».

12' И снова идем вперед! Шевченко в атаке, но его останавливает капитан «Урала» Фидлер. Арбитр фиксирует фол и ограничивается устным замечанием.

10' «Молодцы," - скандируют трибуны, и мы вместе с ними! Ассистентом Ильи Максимова стал все тот же Сергей Ткачев — вторая результативная передача всего за 10 минут! Ткачев получил передачу на ход в штрафную, входя в её пределы по правому флангу, направил мяч в центр во вратарскую, откуда Максимов буквально внес его корпусом в сетку ворот!

10' И СНОВА ГОООООЛ!!! 2:0!!! МАКСИМОВ!

7' А что больше всего радует — арсенальцы и не думают снижать темпы. Продолжается давление на оборону соперника!

5' Автор гола — Сунзу!!! Он откликнулся на подачу с угла поля и, играя на опережение, головой направил мяч в угол ворот. ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

 

5' ГООООЛ!!! «Арсенал» ВПЕРЕДИ! 1:0!!!

4' И второй стандарт! Теперь с правого фланга. И вновь Ткачёв… Теперь больше похоже на удар. И на угловой мяч улетает.

4' Хорошая быстрая атака канониров. Чаушич на фланг на Джорджевича, а Лука в одно касание в район чужой вратарской. Годзюр первый на мяче.

2' Увы, штрафной получился не очень опасным. Подавал Ткачев, а на второе касание очень рассчитывал все тот же Джорджевич. Мяч полетел в сторону от ворот…

2' Джорджевич атакует по левому флангу, и уральцы грубо нарушают правила на нашем нападающем.

1' «Арсенал» под гимн Тулы в исполнении болельщиков сразу же бросился на половину поля гостей. Бодрый старт!

1' Стартовый свисток прозвучал!

0' Есть информация от гостей — изменения в стартовом протоколе. Вот как будет выглядеть стартовый состав уральцев: Годзюр, Ароян, Балажиц, Бикфалви, Данцев, Кулаков, Бавин, Ильин, Григорьев, Фидлер, Емельянов. Матч пропустит Димитров. Об этом стало известно всего за несколько минут до начала.

0' Команды выходят на поле.

0' Официальные лица матча:

Судейская бригада: Алексей Сухой (Люберцы), Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр: Александр Борисов (Самара). Инспектор: Сергей Мартынов (Москва). Делегат РФПЛ: Радик Ахмадуллин (Казань).

0' Стартовые составы:

0' Слово главному тренеру «Арсенала» — Миодрагу Божовичу:

- Нас ждёт трудный матч. «Урал» — соперник сложный. Не скрою, в команде есть напряжение. Сегодня не сыграет Кантемир Берхамов. Это потеря, которую в опорной зоне мы заменим Александром Денисовым.

0' Антураж матча — фото ПФК «Арсенал». Поле, кстати, в отличном состоянии, несмотря на ночной ливень:

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Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 2
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Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 4
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 5
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 6
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 7
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 8
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 9
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 10
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 11
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 12
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 13
Арсенал - Урал: Текстовая трансляция матча, Фото: 14
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0' Формы команд на сегодняшнюю игру. «Арсенал» сыграет в красном, «Урал» — в белом:

0' Сегодня проходит пятая встреча соперников в чемпионате России. Единственную пока победу над «Уралом» туляки одержали в минувшем сезоне. 10 марта этого года «Арсенал» выиграл — 2:0. Оба гола на счету Федерико Расича.

0' На сегодняшний день «Урал» — единственная команда Премьер-лиги, которая в этом сезоне ни разу не проиграла. В активе екатеринбуржцев одна победа над «Динамо» и четыре ничьих. А вот «Арсенал» такими успехами похвастаться, увы, не может: только одна победа, остальные — поражения.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Ровно в 19.30 на тульском стадионе прозвучит стартовый свисток на игру «Арсенала» с «Уралом». Кстати, есть хорошая новость для тех, кто не попал на трибуны: этот футбол покажут в прямом эфире «Матч ТВ»!

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