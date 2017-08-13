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Алексей Сухой рассудит матч «Арсенала» с «Уралом»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Алексей Сухой рассудит матч «Арсенала» с «Уралом»

Игра состоится 14 августа в 19.30.

Назначены судейские бригады на матчи шестого тура российской Премьер-лиги. Матч «Арсенал» — «Урал» рассудит главный арбитр Алексей Сухой (Люберцы).

Ассистенты судьи — Николай Еремин из Москвы, Владимир Миневич из Смоленска. Резервный судья — Александр Борисов (Самара). Инспектором матча назначен Сергей Мартынов (Москва).

Отметим, что Сухой уже работал на матче оружейников в этом сезоне: в первом туре чемпионата команда Божовича с минимальным счетом проиграла в столице «Локомотиву».

 

Матч «Арсенал» — «Урал» состоится 14 августа в Туле на Центральном стадионе в 19.30. Приходите поддержать оружейников!

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