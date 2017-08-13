Фото пресс-службы "Арсенала".
Алексей Сухой рассудит матч «Арсенала» с «Уралом»
Игра состоится 14 августа в 19.30.
Назначены судейские бригады на матчи шестого тура российской Премьер-лиги. Матч «Арсенал» — «Урал» рассудит главный арбитр Алексей Сухой (Люберцы).
Ассистенты судьи — Николай Еремин из Москвы, Владимир Миневич из Смоленска. Резервный судья — Александр Борисов (Самара). Инспектором матча назначен Сергей Мартынов (Москва).
Отметим, что Сухой уже работал на матче оружейников в этом сезоне: в первом туре чемпионата команда Божовича с минимальным счетом проиграла в столице «Локомотиву».
Матч «Арсенал» — «Урал» состоится 14 августа в Туле на Центральном стадионе в 19.30. Приходите поддержать оружейников!
сегодня, в 19:06, 5 172 2
сегодня, в 11:05, 44 711 0
10 августа, в 14:58, 56 1786 1
10 августа, в 10:13, 13 755 1