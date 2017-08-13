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Бабье лето в Туле продлится весь сентябрь

Бабье лето в Туле продлится весь сентябрь

По крайней мере, так прогнозируют синоптики!

На сентябрь прогнозируется температура выше нормы и небольшое количество осадков. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Таким образом теплая и сухая погода, которая пришла в центральный регион в ближе к августу, может стоять и в сентябре.

В предстоящую неделю температура в центральной полосе России не опустится ниже 20−25 градусов. И до конца августа ниже нормы температура не прогнозируется. Прохладными будут только два дня — 21−22 августа, а дальше очередное потепление.

сегодня, в 13:42 +2
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