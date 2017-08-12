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Безработный туляк выкрал из торговой палатки 15 банок кофе

Безработный туляк выкрал из торговой палатки 15 банок кофе

Злоумышленник вернул украденное владельцу.

В дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что ночью из торговой палатки пропал товар, деньги и оборудование.

Злоумышленник прихватил 15 банок растворимого кофе, две камеры видеонаблюдения и 300 рублей. Он забрался в палатку, отогнув железные ставни.

При просмотре видеозаписи полицейскими была установлена личность предполагаемого преступника. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи из торговых палаток 24-летний житель областного центра. От него получены признательные показания. В настоящее время в полиции устанавливается ущерб, причиненный собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:23 +2
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