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Тулячка фиктивно приютила в своей квартире 66 мигрантов

Тулячка фиктивно приютила в своей квартире 66 мигрантов

Еще одна жительницы Тулы прописала у себя в квартире 5 иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции установили, что 38-летняя жительница Центрального округа Тулы фиктивно зарегистрировала 66 иностранцев.

Об это сегодня сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Кроме этого вскрылся факт фиктивной прописки 5 мигрантов 53-летней жительницей посёлка Косая Гора.

В обоих случаях женщины не предоставили иностранцам фактического места для проживания. От подозреваемых получены признательные показания.

По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет решён вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:14 +1
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