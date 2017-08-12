Тулячка фиктивно приютила в своей квартире 66 мигрантов

Еще одна жительницы Тулы прописала у себя в квартире 5 иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции установили, что 38-летняя жительница Центрального округа Тулы фиктивно зарегистрировала 66 иностранцев.

Об это сегодня сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Кроме этого вскрылся факт фиктивной прописки 5 мигрантов 53-летней жительницей посёлка Косая Гора.

В обоих случаях женщины не предоставили иностранцам фактического места для проживания. От подозреваемых получены признательные показания.

По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет решён вопрос о привлечении их к ответственности за нарушение миграционного законодательства.