В Дубне прошел фестиваль ретрошлягеров

Фото ОЦРИНКИТ. На фото Владимир Макаров.

20-й межрегиональный фестиваль «Жить на земле и не петь невозможно» посвящен памяти нашего земляка, заслуженного артиста РФ Владимира Макарова.

Фестиваль прошел в Центре культуры поселка Дубна.

Свою историю фестиваль ведет с 1997 года. С тех пор он стал популярным событием среди исполнителей и любителей отечественной эстрады. В нем принимают участие вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты в возрасте от 16 лет.

6 августа в Дубне прозвучали популярные произведения 60−70 годов из репертуара Владимира Макарова , песни выдающихся композиторов: Бабаджаняна, Матецкого, Пахмутовой, Саульского, Паулса, Градского, Тухманова, Дунаевского, Мартынова и других.

В вокальном марафоне приняли участие более 50 человек из 15 муниципальных образований Тульской области. Почетным гостем Фестиваля стал актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Назаров , который открыл конкурсную программу мероприятия.

Справка Myslo Владимир Макаров родился 15 июля 1932 года в поселке Дубна. Советский певец, лирический баритон. Заслуженный артист РСФСР. Умер 29 июля 2008 года в Москве.

Макаров исполнял и патриотические советские песни — «Спят курганы тёмные», «Бухенвальдский набат», и сочинения таких известных бардов, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, и произведения более легких жанров: «Песенка находит друзей», «Песенка неженатого парня», «Четыре таракана и сверчок». В сериале «Следствие ведут знатоки» зритель тоже слышал голос Макарова - он исполнил песню «Наша служба и опасна, и трудна».

Визитной же карточкой Владимира Макарова стала песня «Последняя электричка» Давида Тухманова и Михаила Ножкина.