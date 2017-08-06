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«Арсенал» приглашает болельщиков в фан-зону

«Арсенал» приглашает болельщиков в фан-зону

Перед воскресным матчем РФПЛ «Арсенал» — «Тосно», 6 августа в 13.00 на территории Центрального стадиона у мяча-фонтана откроется фан-зона.

Как сообщает пресс-служба клуба, посетителей ждут веселые конкурсы и розыгрыши, эстафеты и соревнования по жонглированию мячом. Для победителей приготовлены подарки — красно-желтая атрибутика «Арсенала».

Футболисты молодежки вместе с болельщиками поучаствуют в конкурсах на точность ударов по воротам.

Фан-зона — это выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», мимы, аквагрим, шаржи, работа точек питания с широким ассортиментом, включая кофе и чай.

Кроме того, тут можно будет приобрести экипировку Jako из коллекции «Арсенала» в сезоне-2016/17 со скидками.

Учитывая жаркую погоду, в фан-зоне будут действовать четыре пункта выдачи воды.

Начало матча 4-го тура Росгосстрах Чемпионата России «Арсенал» — «Тосно» в 15.00. Ждите трансляцию на Myslo!

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