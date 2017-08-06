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На трассе в Тульской области произошло массовое ДТП
Фото ГУ МЧС по ТО.

На трассе в Тульской области произошло массовое ДТП

Есть пострадавшие.

По сводкам Единой службы спасения, 5 августа в Тульской области произошло столкновение четырех автомобилей.

На 283-м километре трассы «Крым»: столкнулись «Мицубиси Лансер», «Фольксваген Туарег», ГАЗ-3310 Валдай и ВАЗ-2109. Авария случилась около 23.00 часов. В ДТП есть пострадавшие.

Подробности ДТП устанавливаются. Информация уточняется в региональном ГИБДД.

Также 6 августа 2017 года около половины четвертого ночи на 2-м километре автодороги Мордвес-Дьяково (Веневский район) произошло дорожное происшествие: автомобиль «Хендай» съехал в кювет.

 
Как сообщили спасатели, на месте аварии работали МЧС, ГИБДД и скорая медпомощь.
В ДТП также есть пострадавшие. Информация об аварии уточняется в УГИБДД.
Автор: Юлия Королева, вчера, в 12:23 0
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