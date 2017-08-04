Сергей Иванов рассудит матч «Арсенал» – «Тосно»

Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в Туле.

«Арсенал» и «Тосно» рассудит арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

33-летний Иванов работал на играх канониров в сезоне-2014/15. Это были встречи «Арсенал» — «Локомотив» (0:2) и «Арсенал» — «Краснодар» (0:3). Также он судил четвертьфинал Кубка России «Арсенал» — «Газовик» (0:1), состоявшийся в Туле в марте 2015 года.

Ассистенты главного арбитра — Игорь Демешко из Химок и Николай Богач (Люберцы). Резервный судья Алексей Амелин (Тула). Инспектор матча Юрий Баскаков из Москвы. Делегат РФПЛ Сергей Кочетов из Нижнего Новгорода.

Напомним, матч «Арсенал» — «Тосно» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 15.00. О подготовке оружейников к игре можно прочитать здесь.