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В новомосковском лагере сотрудники ГИБДД показали детям патрульные машины
Фото УГИБДД по Тульской области.

В новомосковском лагере сотрудники ГИБДД показали детям патрульные машины

Все желающие смогли посидеть за рулем автомобиля.

В рамках профилактической летней акции «Внимание, каникулы!» сотрудники тульской ГИБДД посещают детские оздоровительные лагеря и напоминают ребятам правила дорожного движения.

Вчера, 3 августа, сотрудники Госавтоинспекции посетили детский лагерь в Новомосковске. Ребятам представили дорожную лабораторию и автотехнику ГИБДД. 

Детям показали, как работают приборы обследования уличной дорожно-транспортной сети.

Особое внимание детей привлекла выставка патрульных автомобилей ГИБДД, где сотрудники продемонстрировали в действии спецсигналы и громкоговорящее устройство. Все желающие смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля.

В данных мероприятиях, также участвует и начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. В полиции рассчитывают, что после подобных акций многие подростки в дальнейшем примут решение служить в органах внутренних дел.

Автор: Кристина Вернигорина, 4 августа, в 14:39 +4
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