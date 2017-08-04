В новомосковском лагере сотрудники ГИБДД показали детям патрульные машины

Фото УГИБДД по Тульской области.

В рамках профилактической летней акции «Внимание, каникулы!» сотрудники тульской ГИБДД посещают детские оздоровительные лагеря и напоминают ребятам правила дорожного движения.

Вчера, 3 августа, сотрудники Госавтоинспекции посетили детский лагерь в Новомосковске. Ребятам представили дорожную лабораторию и автотехнику ГИБДД.

Детям показали, как работают приборы обследования уличной дорожно-транспортной сети.





Особое внимание детей привлекла выставка патрульных автомобилей ГИБДД, где сотрудники продемонстрировали в действии спецсигналы и громкоговорящее устройство. Все желающие смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля.

В данных мероприятиях, также участвует и начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. В полиции рассчитывают, что после подобных акций многие подростки в дальнейшем примут решение служить в органах внутренних дел.