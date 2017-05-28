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В тульских кассах остались бесплатные билеты на матч «Арсенал»—«Енисей»

В тульских кассах остались бесплатные билеты на матч «Арсенал»—«Енисей»

Билеты в основном на северную и южную трибуны. Начало матча в 18.00.

Как сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал», в кассах Центрального стадиона остались бесплатные билеты на второй стыковой матч за право играть в РФПЛ «Арсенал»—«Енисей».

Кассы уже работают. Билеты — в основном на северную и южную трибуны.

Начало матча в 18.00. Поддержим тульских оружейников в этом матче!

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