В тульских кассах остались бесплатные билеты на матч «Арсенал»—«Енисей»
Билеты в основном на северную и южную трибуны. Начало матча в 18.00.
Как сообщает пресс-служба ПФК «Арсенал», в кассах Центрального стадиона остались бесплатные билеты на второй стыковой матч за право играть в РФПЛ «Арсенал»—«Енисей».
Кассы уже работают. Билеты — в основном на северную и южную трибуны.
Начало матча в 18.00. Поддержим тульских оружейников в этом матче!
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