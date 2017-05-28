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28 мая в Туле ограничат продажу алкоголя

28 мая в Туле ограничат продажу алкоголя

Ограничение связано с проведением матча футбольных клубов «Арсенал» и «Енисей».

28 мая в Туле на стадионе «Арсенал» пройдет стыковый футбольный матч «Арсенал»—«Енисей».

В связи с этим 28 мая с 15.00 до 22.00 будет ограничена продажа алкогольной продукции.

Ограничение распространяется на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху и будет действовать в предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал».

Для контроля выполнения этого запрета, сотрудники управления экономического развития совместно с полицией проверят 40 торговых точек, находящихся в радиусе менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Нарушителям грозит штраф. 

Ограничения вводятся в соответствии с частью 4 статьи 7−1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

сегодня, в 13:20 −3
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