28 мая в Туле ограничат продажу алкоголя

28 мая в Туле на стадионе «Арсенал» пройдет стыковый футбольный матч «Арсенал»—«Енисей».

В связи с этим 28 мая с 15.00 до 22.00 будет ограничена продажа алкогольной продукции.

Ограничение распространяется на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху и будет действовать в предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал».

Для контроля выполнения этого запрета, сотрудники управления экономического развития совместно с полицией проверят 40 торговых точек, находящихся в радиусе менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Нарушителям грозит штраф.