Сборная России отправилась в Австрию без Габулова

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сборная России по футболу отправилась на сбор в Австрию без Владимира Габулова. Напомним, ранее голкипера «Арсенала» включили в расширенный список национальной команды вместо травмированного вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Тульский клуб обратился в Российский футбольный союз с просьбой разрешить Габулову присоединиться к сборной позже, чтобы голкипер смог принять участие в стыковых матчах «Арсенала» против «Енисея».

Национальная команда будет готовиться в Австрии к Кубку конфедераций – 2017. 5 июня сборная сыграет с Венгрией в Будапеште, а 9 июня — с Чили в Москве.

Соперниками российской команды в групповом турнире Кубка конфедераций – 2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).