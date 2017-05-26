Аналитика: «Арсенал» не удивил ничем

Фото ПФК «Арсенал». На фото Гиа Григалава.

Благодаря этому после матча мы в очередной раз услышали от главного тренера хит сезона: «Для „Арсенала“ еще ничего не потеряно».



Андрей Тихонов. Фото FootballHD.ru

Неприятный отзыв о нынешнем «Арсенале» высказал после матча наставник «Енисея» Андрей Тихонов:

– «Арсенал» не удивил ничем.

То есть команда РФПЛ, ставящая в перспективе целью чуть ли не борьбу за еврокубки, ничем не смогла удивить соперника, выступавшего в турнире рангом ниже, с соответствующим подбором игроков. Ну разве что для Тихонова стали сюрпризом многочисленные навесы в штрафную его команды, к которым перешел «Арсенал» во втором тайме. Обычно к такой тактике команды переходят, когда других способов взломать оборону соперника они не находят, а время бежит.

А тут и времени еще оставалось предостаточно, да и оборона соперника не выглядела такой уж непроходимой.

Упростив игру до уровня навала, гости даже едва не добились победы. Комбаров после одного из навесов сравнял счет. А вскоре после этого эпизода Шевченко, также головой после навеса, едва не отправил и второй мяч в сетку ворот «Енисея». Тем нелепее все, что обрамляло эти эпизоды.

Команде РФПЛ, да еще в судьбоносном для нее матче, как-то не к лицу пропускать голы почти на первой и последней минуте. Всякие, разумеется, бывают случайности. Но чтобы снаряд два раза в одну воронку — это уже скорее системность, говорящая о настрое и собранности, то есть игровой дисциплине. То есть грабли, которые были раскиданы на поле в Уфе, никуда не делись. Их бережно перевезли в Красноярск, и «Арсенал» опять на них наступил.

Мы ведь не можем допустить мысли, что игру соперника тренерский штаб «Арсенала» не разбирал, и не указал футболистам, как надо правильно действовать против этой команды? Не можем. Остается только одна версия: на установке говорят одно, а на поле происходит совсем другое.

И если второй гол стал следствием ошибки Григалавы, да и всей остальной обороны, которую скопом усадил на пятую точку один Малоян, то в первом передадим привет Боуручану, безучастно наблюдавшему спину игрока, наносившего удар с близкого расстояния по воротам «Арсенала», после которого мяч от Александрова отскочил в сетку. Трудно представить, чтобы в подобном эпизоде так явно выключился бы из борьбы, например, Кашчелан. А тут — полное бездействие.

После матча со «Спартаком» мы писали, кстати, о том, что «Енисей» будет куда более сложным соперником, чем «Спартак». Хотя бы потому, что он проведет весь матч в полном составе, и выйдет предельно отмобилизованным на игру, а не в эйфории от своего чемпионства.

Жаль, что худшие ожидания опять сбылись. С другой стороны, почему должно было быть по другому, если одна команда на победном кураже, а другая весь год провела на грани вылета. Откуда вдруг за три дня взяться поставленной игре и психологии победителей? Именно это обстоятельство больше всего и настораживает перед ответной встречей. Один досрочный финал — с «Амкаром» этот «Арсенал» уже бездарно провалил. Не хотелось бы, чтобы его сейчас повторили на бис.

Поэтому пришла пора забыть все обиды. Да, никому в Туле не нравится главный тренер Сергей Кирьяков, равно как и вся дружная команда руководителей клуба, приведшая к нынешней серости. Но все они приходят и уходят, а «Арсенал» остается. И мы никуда из Тулы не собираемся. Задача в ближайшее воскресенье может быть только одна — выиграть и забыть.

Забыть весь этот мучительный сезон и дождаться перезагрузки, необходимость которой очевидна уже для всех. Что бы там ни было, но класс футболистов нынешнего «Арсенала» очевидно выше класса игроков «Енисея». Поддержка болельщиков тоже будет на уровне. Самолюбие, надеемся, у игроков этой команды еще имеется. Значит мы вправе ожидать, что нынешний призыв способен игрой доказать свое право оставить команду в элите российского футбола.

Да и Сельдяков, которым в Туле скоро будут пугать детей из ДЮСШ, тоже не так страшен, как его малюют. Надо только хотя бы самому себе честно сказать: и в Оренбурге, и с ЦСКА пенальти в ворота «Арсенала» были. Были, потому что были. Просто нарушения оказались настолько нелепыми, что трудно было предположить их от людей с зарплатой игрока премьер-лиги. Это все равно, что написать статью, и в каждом слове сделать по орфографической ошибке. Понятно, что тренер потом укажет, но об уровне твоего профессионализма коллеги все равно сделают вывод.



Владимир Сельдяков, фото Р-Спорт.

Кстати, назначение Сельдякова — это еще одно свидетельство того, о чем надо говорить на всю Россию, о чем нет. Если мы в первом же весеннем матче заявляем, что этот арбитр не должен больше обслуживать матчи РФПЛ, а он демонстративно потом работает не на игре «Оренбург» — «СКА-Хабаровск», а на главном для нас матче сезона — это показатель того, каким авторитетом пользуется нынешний «Арсенал» в российском футбольном сообществе.

Согласимся с Андреем Тихоновым, который вчера заявил еще и о том, что не хотелось бы, чтобы на результат матча оказали влияние судейские решения. Мы тоже все на это надеемся.

Равно как помним о том, что после воскресной игры уже не будет возможности рассказывать, будто шансы «Арсенала» еще не потеряны.