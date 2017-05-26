Туляков приглашают принять участие в акции «Белый цветок»

В субботу, 27 мая, в Туле в Центральном парке с 12.00 до 17.00 пройдет праздник добрых дел «Белый цветок». Он приурочен ко Дню защиты детей.

В программе праздника:

концерт детских и молодежных творческих коллективов, а также выступления Софьи Фисенко и «Вива Скрипка» (Елена Ионова);

мастер-классы по изготовлению белых цветов и кукол, по мыловарению, оригами, рисованию цветным песком на картинах-трафаретах;

фотозона, оформленная белыми цветами, и площадки по аквагриму;

веселые аниматоры, сказочные ростовые куклы, рыцари;

спортивно-развлекательные соревнования «Беговелы» для малышей в возрасте от 2 до 5 лет;

народные и подвижные игры, настольный хоккей, батуты и роботоландия;

интерактивные площадки от музея наук Экспериментория и Мануфактория;

интерактивные площадки Госавтоинспекции и МЧС;

беспроигрышная лотерея.

Во время праздника будет работать благотворительная ярмарка.

На ярмарке будут продавать пряники, сувениры, канцелярские товары, игрушки, эксклюзивные авторские изделия тульских мастеров, молочную и кондитерскую продукцию.

Собранные средства направят адресно в помощь тяжело больным детям, проживающим на территории Тульской области.

Организатором мероприятия является уполномоченный по правам ребенка в Тульской области при поддержке регионального правительства, Тульской митрополии, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Фонда Святителя Василия Великого.

Приглашаем всех желающих принять участие в празднике!