Туляков приглашают принять участие в акции «Белый цветок»
Гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа!
В субботу, 27 мая, в Туле в Центральном парке с 12.00 до 17.00 пройдет праздник добрых дел «Белый цветок». Он приурочен ко Дню защиты детей.
В программе праздника:
- концерт детских и молодежных творческих коллективов, а также выступления Софьи Фисенко и «Вива Скрипка» (Елена Ионова);
- мастер-классы по изготовлению белых цветов и кукол, по мыловарению, оригами, рисованию цветным песком на картинах-трафаретах;
- фотозона, оформленная белыми цветами, и площадки по аквагриму;
- веселые аниматоры, сказочные ростовые куклы, рыцари;
- спортивно-развлекательные соревнования «Беговелы» для малышей в возрасте от 2 до 5 лет;
- народные и подвижные игры, настольный хоккей, батуты и роботоландия;
- интерактивные площадки от музея наук Экспериментория и Мануфактория;
- интерактивные площадки Госавтоинспекции и МЧС;
- беспроигрышная лотерея.
Во время праздника будет работать благотворительная ярмарка.
На ярмарке будут продавать пряники, сувениры, канцелярские товары, игрушки, эксклюзивные авторские изделия тульских мастеров, молочную и кондитерскую продукцию.
Собранные средства направят адресно в помощь тяжело больным детям, проживающим на территории Тульской области.
Организатором мероприятия является уполномоченный по правам ребенка в Тульской области при поддержке регионального правительства, Тульской митрополии, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и Фонда Святителя Василия Великого.
Приглашаем всех желающих принять участие в празднике!