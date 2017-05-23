В Туле в столовой детского сада обнаружили кишечную палочку
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Тульский Роспотребнадзор рассмотрел обращение о неудовлетворительной организации питания детей в дошкольном подразделении МБОУ «Центр образования № 33».
В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей (в т.ч. условия хранения продуктов и их маркировки, технологии приготовления готовых блюд, обеспечения противоэпидемического режима).
По результатам санитарно-гигиенической экспертизы готовой продукции установили, что фактический выход всех блюд обеда, отобранных 3 мая в средней группе, не соответствовал выходу блюд по меню раскладке. Химический состав и калорийность второго блюда — ниже предела допустимых отклонений.
В 60% смывов с инвентаря и оборудования пищеблока выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
По выявленным нарушениям в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6