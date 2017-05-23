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В Туле в столовой детского сада обнаружили кишечную палочку
Фото: novostipmr.com.

В Туле в столовой детского сада обнаружили кишечную палочку

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Тульский Роспотребнадзор рассмотрел обращение о неудовлетворительной организации питания детей в дошкольном подразделении МБОУ «Центр образования № 33».

В ходе проверки специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей (в т.ч. условия хранения продуктов и их маркировки, технологии приготовления готовых блюд, обеспечения противоэпидемического режима).

По результатам санитарно-гигиенической экспертизы готовой продукции установили, что фактический выход всех блюд обеда, отобранных 3 мая в средней группе, не соответствовал выходу блюд по меню раскладке. Химический состав и калорийность второго блюда — ниже предела допустимых отклонений.

В 60% смывов с инвентаря и оборудования пищеблока выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

По выявленным нарушениям в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Материалы дела переданы в Центральный районный суд.

сегодня, в 17:33 −1
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