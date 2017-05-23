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Дорогу к поселку Птань Тульской области построят по новой технологии холодного ресайклинга

Дорогу к поселку Птань Тульской области построят по новой технологии холодного ресайклинга

Сейчас скорая и пожарная добирается по разбитой дороге до поселка за 2-4 часа.

Жители поселка Птань Куркинского района Тульской области уже больше года пытаются добиться внесения в региональный план строительства дорог подъезд к их населенному пункту.
 
– Мы уже просто не знаем, куда нам обращаться, так как везде только обещают, а меры никакие не предпринимают. Некоторые инстанции нам отвечаю, что им, видите ли, не выгодно делать к нам дорогу. А то, что там живут такие же люди, как и мы все? Это никому не важно? Почему-то они выгоду в этом ищут! Нас там не 10 человек, – написала в редакцию Myslo читательница Ирина Янышева.
 
По ее словам, скорой или пожарной, чтобы добраться до поселка, нужно от 2 до 4 часов, поскольку невозможно быстрее двигаться по покрытой ямами дороге.
 
– И почему так заведено, что если мы отдалены от крупных населённых пунктов, то там ничего не надо делать? Этот кошмар продолжается уже на протяжении шести лет, – добавила Ирина.
 
Портал Myslo выяснил в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, когда именно будет отремонтирован автоподъезд к поселку Птань. 
 
Как сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Сиунов, в регионе в ближайшее время планируется внедрить еще новую технологию ремонта дорог – холодный ресайклинг. Это технология укрепления грунтов, каменных материалов и асфальтовой крошки. Укрепление грунта производится с применением специализированных химических добавок к вяжущим веществам непосредственно во время фрезерования дороги: асфальт измельчается, смешивается с вяжущим веществом и укладывается обратно на дорогу. 
 
Холодный ресайклинг позволяет производить работы в 3-5 раз быстрее по сравнению с традиционными методами стабилизации грунтов.
 
 
Именно эту технологию и намерено министерство транспорта и ДХ Тульской области апробировать на автоподъезде к населенному пункту Птань.
 
Но поскольку технология еще «не обкатана» в регионе, то есть вероятность, что эксперимент не удастся. В этом случае дорога будет отсыпана щебнем в рамках содержания дорог муниципалитетом. Работы будут проведены в строительный сезон, подчеркнул Игорь Сиунов.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:00 0
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