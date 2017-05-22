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Как выглядит Центральный стадион после матча «Арсенала» со «Спартаком»: фоторепортаж
Фото Myslo.

Как выглядит Центральный стадион после матча «Арсенала» со «Спартаком»: фоторепортаж

Руководство тульского клуба подсчитывает убытки.

На Центральном стадионе уже практически ничего не напоминает о том, что вчера было жаркое противостояние «Арсенала» и «Спартака».

Но это только на первый взгляд. К сожалению, футболом дело не ограничилось. Не будем снова вдаваться в подробности. Если вкратце — ущерб нашему стадиону выбежавшие на поле фанаты нанесли значительный. Это не только отсутствие ворот, которые болельщики буквально разобрали по кусочкам и унесли с собой (!) домой. Самое страшное — это поломанная система обогрева. В денежном эквиваленте пока убытки не подсчитаны.

Теперь рабочим предстоит за неделю всё восстановить. Для этого нужно трудиться чуть ли не 24 часа в сутки.

Но руководство «Арсенала» уверено, что клуб справится с задачей. И матч с «Енисеем» оружейники сыграют на своем родном поле.

К слову на сайте change.org появилась петиция, адресованная РФС, с призывом наказать ФК «Спартак» за беспорядки, которые устроили их фанаты:

- Требуем адекватного и публичного наказания чемпиона с обязательной публикацией результатов дисциплинарных воздействий по каналам массовой информации.

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Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 7
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Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 9
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Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 11
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 12
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 13
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 14
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 15
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 16
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 17
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 18
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 19
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 20
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 21
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 22
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 23
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 24
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 25
Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 26
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Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 28
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Стадион после матча "Арсенал"-"Спартак", Фото: 34
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