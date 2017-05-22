Как выглядит Центральный стадион после матча «Арсенала» со «Спартаком»: фоторепортаж

Фото Myslo.

На Центральном стадионе уже практически ничего не напоминает о том, что вчера было жаркое противостояние «Арсенала» и «Спартака».

Но это только на первый взгляд. К сожалению, футболом дело не ограничилось. Не будем снова вдаваться в подробности. Если вкратце — ущерб нашему стадиону выбежавшие на поле фанаты нанесли значительный. Это не только отсутствие ворот, которые болельщики буквально разобрали по кусочкам и унесли с собой (!) домой. Самое страшное — это поломанная система обогрева. В денежном эквиваленте пока убытки не подсчитаны.

Теперь рабочим предстоит за неделю всё восстановить. Для этого нужно трудиться чуть ли не 24 часа в сутки.

Но руководство «Арсенала» уверено, что клуб справится с задачей. И матч с «Енисеем» оружейники сыграют на своем родном поле.

К слову на сайте change.org появилась петиция, адресованная РФС, с призывом наказать ФК «Спартак» за беспорядки, которые устроили их фанаты:

- Требуем адекватного и публичного наказания чемпиона с обязательной публикацией результатов дисциплинарных воздействий по каналам массовой информации.